الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

مفتاح النجاة ..خبيرة تنمية بشرية: الإقناع والتواصل مع الآخرين أهم مهارات الثقة بالنفس

الثقة بالنفس
الثقة بالنفس

«الثقة في النفس».. أحد أهم المهارات المطلوبة في الحياة، فهي تعتبر مفتاح النجاة من الضغوط التى تمارسها الحياة والعمل على الإنسان، ويحتاج كل منا إلى الثقة بنفسه لمواجهة ضغوط ومشاكل الحياة وتطوير ذاته باستمرار.

وأوضحت الدكتورة ريهام عبد الرحمن، خبيرة التنمية البشرية والإرشاد النفسي، أن الثقة بالنفس ليست وليدة اللحظة، ولكن هي مجموعة من المهارات التي تُكتسب منذ الصغر، فالشخص الواثق بنفسه دائمًا ما ينظر لنفسه ولمن حوله بنظرة إيجابية.

هل هناك وقت محدد  لبناء الثقة بالنفس؟

وأشارت خبيرة التنمية الذاتية، لـ«الدستور»، أنه لا يوجد وقت محدد لاكتساب الثقة بالنفس، فهي متعلقة بالتجارب الحياتية التي يعيشها الإنسان.

وأضافت أن الثقة بالنفس تساهم  في تخطي العقبات والأزمات التي نواجهها يوميًا، واعتبرتها العلاج السحري لمشاكلنا بالحياة.

ونوهت إلى أن هناك الكثير من المهارات التي يجب توافرها من أجل الوصول لمرحلة الثقة بالنفس ومنها مهارة التواصل مع الآخرين، بالإضافة إلى مهارة الإقناع، بالإضافة إلى مهارة قراءة لغة الجسد والتي يمكن من خلالها توصيل الرسائل للآخرين.

أكدت خبيرة التنمية الذاتية، أن فقدان الثقة بالنفس، من الأمور التي تساهم في وقوع الموظفين في براثن الفشل، فهي دليل على الشعور بالإحباط، بالإضافة إلى عدم تحقيق الأهداف.

وعن استعادة الثقة بالنفس، قالت عبد الرحمن، إنه لابد من مواجهة المحبطين والذين يقللون من المجهود، مع الخروج من حالة السلبية والخوف من المواقف الجديدة مثل الالتحاق بعمل جديد أو الدخول في علاقة مع شريك حياة يفهمك.

التنمية البشرية الموظفين لغة الجسد فقدان الثقة الثقة بالنفس الإرشاد النفسي

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