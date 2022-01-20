الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

برلماني يشارك فى مرجع دولى لمعايير التنمية المستدامة

الباحث إيهاب زكريا
الباحث إيهاب زكريا عطالله عضو مجلس الشيوخ

شارك الباحث إيهاب زكريا عطالله، عضو مجلس الشيوخ، في كتابة مرجع علمي دولي بالشراكة مع 63 عالما من مختلف الجنسيات، وذلك لوضع أسس ومعايير التنمية المستدامة على المستويين الدولي والإقليمي، من خلال ثلاثة كتب بعنوان "مختارات بحثية حول قياس وتحقيق أهداف التنمية المستدامة" "Research Anthology on Measuring and Achieving Sustainable Development Goals ".

وأضاف زكريا في تصريحات له اليوم الخميس، أن هذه الكتب نشرها دار البحث العلمي IGI الأمريكي الجنسية، لوضع إطار محدد للتنمية المستدامة للدول والمنظمات، بهدف ترجمة أهداف التنمية المستدامة خلال السنوات القادمة كأبرز التحديات العالمية، مشيرًا إلى أنه من الملفت أن دار النشر عرضت ثمن الكتاب  895 دولارا بدون الشحن والجمارك، حيث إنه مرجع علمي مهم في الفترة الحالية، كما يؤكد قدرة الباحثين المصريين في مجال البحث العلمي على المستوى الدولي.

وأكد نائب الشيوخ، أن اقتصاديات الاستدامة مستقبلا ستشكل الاقتصاد العالمي والمحلي بشكل مختلف تماما عن شكله الحالي، خاصة في ظل احداثيات العصر الرقمي والمخاطر المصاحبة له، وأهمها التغير المناخي والأوبئة.

وتابع النائب، أن طرحه البحثي اعتمد على أن يكون نموذج المدينة الإبداعية هو مختبر ابتكاري للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ظل التحديات التي تحتاج ابتكارات وإبداعات علمية وتشريعية لمواجهة التحديات الحالية على عدة أصعدة أهمها الجانب الاقتصادي.

وشدد النائب، على أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برفع مستوى النشر العلمي الدولي بهدف رفع تصنيفات الجامعات المصرية، لافتًا إلى أن طرح معايير دولية للتنمية المستدامة أحد الموضوعات الرئيسية في ملفات الدولة المصرية، وتؤكد دوما على تفاعلها الإيجابي نحو القضايا الدولية الملحة، خاصة في ظل انعقاد مؤتمر المناخ في مصر 2022، لتؤكد على الريادة المصرية في قطاعات عدة.

يذكر أن الباحث إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ، ينتمي لجامعة القاهرة - كلية التخطيط الإقليمي، وله العديد من الأعمال البحثية والمشاركات العلمية، آخرها مشاركته في كتابة المرجع الدولي لمعايير التنمية المستدامة.

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