الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ميرهان حسين: سعيدة بمشاركتى فى مسرحية «عائلة كازانوفا» بموسم الرياض

النجمة ميرهان حسين
النجمة ميرهان حسين

أعربت النجمة ميرهان حسين عن سعادتها بتعاقدها للمشاركة في مسرحية «عائلة كازانوفا»، والمقرر عرضها في موسم الرياض الشهر المقبل، وتجرى بروفاتها حاليا على إحدى مسارح القاهرة قبل السفر إلى السعودية الشهر المقبل لعرضها هناك.


وقالت ميرهان إن مسرحية «عائلة كازانوفا» تضم نخبة من نجوم السينما والمسرح في مصر والوطن العربي على رأسهم حسن الرداد، عمرو يوسف، نسرين طافش، حمدي المرغني، هالة فاخر، بدرية طلبة، سليمان عيد، ومن تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.


وتعد هذه المسرحية ثان تجارب ميرهان حسين المسرحية بعد مشاركتها في «شمسية وأربع كراسى» التي تم عرضها على مسرح الساحل في الصيف وعرضت بعد ذلك في موسم الرياض.

 

يشار إلى أنه يعرض لميرهان حسين حاليا مسلسل «أنا وهى» من بطولتها مع أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وأشرف عبد الباقى، ومحمود البزاوى، وسلوى محمد على، وندى عادل، ومن تأليف مصطفى حمدى، وإخراج سامح عبد العزيز.

 

وكانت ميرهان حسين قد حققت نجاحاً كبيراً فى تقديم شخصية "قمر" بحكاية "وانسى روحى وياك" من مسلسل "نصيبى وقسمتك"، باحترافية وبراعة، إذ تعد هذه التجربة أولى بطولاتها المطلقة، خصوصا وأنها مختلفة عن الأنماط الدرامية التي قدمتها سابقا، حيث ظهرت بشكل جديد ومختلف عليها تماماً بعيدا عن الأدوار التى اعتاد المخرجون حصرها فيها، لتتفوق ميرهان على نفسها خلال الأحداث الدرامية.

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