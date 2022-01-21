الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طلب التحريات.. انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق «عقار النزهة»

حريق عقار النزهة
حريق عقار النزهة

قررت جهات التحقيق بالنزهة، اليوم، انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل عقار سكني نتيجة انفجار ماسورة غاز وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإخلاء المبني من السكان.

وكشفت المعاينة تحطم جدران 3 شقق سكنية نتيجة انفجار ماسورة غاز داخل عقار سكني بمساكن شيراتون بمنطقة النزهة وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق وإنقاذ سكان العقار.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي بوقوع انفجار غازي داخل عقار سكني بمساكن شيراتون منطقة النزهة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، كما انتقل رجال المباحث للاستماع لأقوال شهود العيان في الواقعة.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات، وبالفحص تبين انفجار ماسورة غاز داخل عقار مما أسفر عن تحطم جدران 3 شقق سكنية. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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