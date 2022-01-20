في ثاني أيام «الفيتور».. وزير السياحة الأردني يزور الجناح المصري

استقبل اليوم ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، نايف حمدي الفايز وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية بالجناح المصري المشارك في المعرض الدولي للسياحة والسفر «الفيتور Fitur» في دورته الثانية والأربعين.

وتناول اللقاء الحديث عن التعاون المشترك بين مصر والأردن من خلال تنفيذ برامج ترويجية مشتركة للترويج للمعالم السياحية والأثرية بين البلدين في السوق الأسباني، خاصة وأن نسبة كبيرة من السائحين يفضلون أن يشتمل برنامج زيارتهم على زيارة الأماكن الأثرية سواء الفرعونية أو زيارة البتراء الأردنية.

كما عقد رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة عدداً من اللقاءات المهنية، حيث التقى برئيس اتحاد شركات السياحة الأسباني CEAV ، حيث تم مناقشه إمكانية استضافة مصر للمؤتمر السنوي الخاص باتحاد الشركات السياحية الأسباني.

كما التقى بممثلي التسويق بالنادي الملكي الإسباني ريال مدريد، من أجل بحث سبل التعاون مع النادي للترويج للسياحة المصرية من خلال مناقشة عدداً من الأفكار الترويجية، هذا بالإضافة إلى لقائه مع نجم نادي ريال مدريد السابق Fernando Hierro الذي يرأس حاليا إحدى الجمعيات الرياضية، حيث تم مناقشه مقترح إقامة حدث رياضي كبير في مصر في عام ٢٠٢٣، مع إمكانية اختيار إحدى المدن المصرية كعاصمة السياحة الرياضية، على غرار ما سبق وتم اختيار مدريد كعاصمة للسياحة الرياضية.



واجتمع مع مسئول التسويق بشركة Reed Exhibition للحديث عن استعدادات الهيئة للمشاركة في المعرض السياحي الدولي WTM Latin America الذي سيعقد في شهر أبريل بمدينة ساوباولو بالبرازيل، ويعد من أهم المعارض بالقارة اللاتينية.

والتقى أيضا الأستاذ ماجد أبو سديرة بعدد من منظمي الرحلات، حيث تم مناقشة آليات التعاون المشترك وتنظيم رحلات تعريفية لوكلاء شركاتهم، وزيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر.

كما تم اطلاعهم على قواعد الحملات الإعلانية المشتركة، حيث أبدوا استعدادهم للتعاون مع الهيئة من أجل الترويج لمصر، خاصة وأنها تمثل أحد أهم المقاصد السياحية الثقافية.

هذا بالاضافة إلى مناقشه عدد من الموضوعات والتي من بينها الوضع الحالي بالسوق الاسباني بعد أزمة جائحه فيروس كورونا والتي اجتاحت العالم كله منذ مطلع عام ٢٠٢٠، كما تم التطرق لسبل التعاون المشترك في تنفيذ حملات إعلانية مشتركة.

هذا بالإضافة إلى لقائه بمسئول التسويق بمجموعة Expedia والذي طرح خطته ومقترحاته للترويج للسياحة المصرية عبر التعاون مع المجموعة.

وعلى صعيد اللقاءات الإعلامية، عقد رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة عدد من اللقاءات الإعلامية منها مع مجلة Gaceta de Turismo التي تعد من أشهر المجلات السياحية المهنية المتخصصة، وعدد من القنوات التليفزيونية والراديو منها EITB RADIO EUSKADI و Radio Intereconomia.