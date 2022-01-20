الجمعة 21 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول أممى: مصر لها مكانة كبيرة ودور إيجابى فى تغير المناخ

المناخ
المناخ

قال نايجل توبينج، ممثل الأمم المتحدة رفيع المستوى لمؤتمر المناخ الدولي COP26 الذي يزور مصر فى ظل بدء الاستعدادات لمؤتمر COP27 في مصر، إن زيارته كانت ناجحة.

وأضاف خلال لقائه مع عدد من الصحفيين: "لقد عملت في مؤتمر cop26، مع الشركاء من القطاع الخاص والشركات ومنظمات المجتمع المدنى المهتمة بتغير المناخ، ولقد التقيت أثناء زيارتي لمصر بوزيرة البيئة، ووزير الخارجية، ووزير التعاون الدولى، ومساعد وزير النقل البحري وعدد من الشباب، وعدد من النواب والمجتمع المدني لبحث استعدادات مؤتمر cop 27 وسبل نجاحه".

وتابع: "التقيت مع جميعة رجال الأعمال المصرية البريطانية، وعدد من الشركات لبحث دورها فى ملف المناخ، كما التقى مع عدد من البنوك منها بنك التنمية والبنك المركزى".

واستطرد قائلا: "قمت أيضا بزيارة المنطقة الاقتصادية في قناة السويس"، مشيرا إلي دور مصر في مؤتمر cop27، وأن لها دورا كبيرا بمجال الطاقة المتجددة.

واختتم تصريحه مؤكدا: "مصر لها مكانة كبيرة ولها دور إيجابي في موضوع تغير المناخ وتستطيع أن تتولى القيادة في المنطقة في ملف المناخ"، مشيرًا إلى أن مصر تقوم حاليا بتعيين بطل العمل المناخي من جانبها لمؤتمر  cop27، وأن خلال زيارته القادمة لمصر الشهر المقبل سنعمل سويا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

«تعطيل الدراسة على طاولة المناقشات».. 9 تصريحات لمستشار الرئيس عن الوضع الوبائى فى مصر

إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بطريق «الإسكندرية ـ مطروح»

خبير يكشف مصير أصحاب المعاشات من الزيادات الأخيرة

رسميًا.. مصر تصطدم بساحل العاج فى ثمن نهائى أمم إفريقيا

مكافحة كورونا: الإصابات زادت بنسبة 70% خلال الأسبوع الماضى (فيديو)

أجندة العطلات الرسمية 2022 الكاملة.. وموعد إجازة 25 يناير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الحُسن" الذي لا يراه الإعلام

مؤمن المحمدي

شفيق بيه حنطور

عبد الرحيم طايع

"حلم جميل" في قنا

جلال حمام

في تعليم أولادكم.. اتركوا العيش لخبازه

د. القس صفوت البياضى

جيمى كارتر يحذر من هشاشة الديمقراطية الأمريكية والتوترات العالمية

حسين دعسة

فهم جديد لإشكالية المريخ..!

فريد عبدالعظيم

إخضاع الكلب: محاولات متخيلة لمغادرة جوف الحوت

د. محمد عفيفي

عن السينما وأحوالها «2-3»

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

"شروط ميركل".. كواليس صفقة غواصات "داكار" الألمانية لإسرائيل

لغز بات يام.. تفاصيل اعتقال 4 إسرائيليين لارتكابهم اعتداء على خلفية قومية

3 دول أوروبية تجدد دعواتها إلى إسرائيل لوقف بناء المستوطنات في الضفة