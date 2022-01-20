الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس إندونيسيا: بلادنا ستعمل جاهدة لإنشاء وكالة صحية عالمية جديدة

جوكو ويدودو
جوكو ويدودو

أكد رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، اليوم الخميس، أن بلاده ستعمل جاهدة لإنشاء وكالة صحية عالمية جديدة، خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين للعام الجاري.

وقال ويدودو - خلال منتدى دافوس المقام عبر الإنترنت - إن الوكالة الجديدة ستقوى "المرونة الصحية" وتجعل النظام الصحى العالمى أكثر شمولية وتجاوبا مع الأزمات، مطالبا القوى الاقتصادية الكبرى بالمشاركة فى تمويل المبادرة والتوصل لاتفاق خلال رئاسة بلاده للقمة، مشيرا إلى أن التكلفة تقل كثيرا عما تكبده العالم من خسائر بسبب هشاشة النظام الصحي.

وتابع الرئيس الإندونيسى أن منطمة الصحة العالمية أظهرت قدرة محدودة على التعامل مع وباء "كورونا" وأن العديد من التعاونات الصحية العالمية بشأن اللقاح هى برامج مؤقتة، مشيرا إلى أنها لا يزال عليها أن تغطى العديد من الجوانب الاستراتيجية، وذلك حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية.

كما أوضح ويدودو أن الوكالة المقترحة ستساعد على وضع بروتوكولات محددة لأنشطة عدة مثل السفر عبر الحدود، وستدعم قدرات تصنيع الأدوية والمعدات الطبية، وستعنى بحشد الموارد الصحية العالمية وجمع التمويل لحالات الطوارئ الصحية وشراء اللقاحات والأدوية والاجهزة الطبية.

يشار إلى أن إندونيسيا ترأس قمة مجموعة العشرين للمرة الأولى، وكانت قد حددت هدفها الرئيسى خلال تلك الفترة بالتعافى من وباء فيروس "كورونا" إلى جانب تناول النظام الصحى العالمى والتحول للطاقة المستدامة والتحول الرقمي.

الصحة الطوارئ خلال تصنيع اقتصاد خسائر

رئيس التحرير

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