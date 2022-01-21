5 أعراض تشير إلى إصابة طفلك بـ أوميكرون

في ظل المخاوف المرتفعة من إصابة الأطفال بفيروس كورونا، وتحديدًا متحور أوميكرون، خاصة بعد الإعلان عن إمكانية إصابته للأطفال، ووجود حالات مصابة بالفعل، يبقى الآباء حائرين بين نزلات البرد العادية التي تصيب الأطفال عادة في هذا الوقت من السنة، وبين ما إذا كانت هذه الأعراض هي أعراض أوميكرون.

في السطور التالية نقدم العلامات الأكثر شيوعًا لدى الأطفال وتؤكد أن لديهم أوميكرون وذلك بحسب ما ورد في موقع "thesun".

قال البروفيسور راسل فينر، الذي يعمل في جريت أورموند ستريت وأستاذ في جامعة كوليدج لندن: "كان متوسط ​​مدة الإقامة منخفضًا حقًا ولم يكن أي منهم بحاجة إلى الأكسجين أو أي مساعدة أخرى"، فيما يعني أن الأطفال يمكن أن يتعافوا من أوميكرون، في رسالة طمأنة للآباء الذين أصيب أطفالهم بالمتحور الآخير.

لم يتلق ما يقرب من نصفهم أي علاج على الإطلاق كانوا في المستشفى للمراقبة، وحصل عددا منهم على المضادات الحيوية ولكن فقط بسبب الطريقة التي نتعامل بها مع الأطفال المصابين بالحمى، وخاصة الأطفال، والتي يجب توخي الحذر الشديد وحمايتهم، هذا بحسب ما ذكره "thesun".

أعراض أوميكرون عند الأطفال:

حمى

سيلان الأنف

الخناق

سعال وهو أكثر الأعراض شيوعًا

الطفح الجلدي

شرح الدكتور بادي كريش الفرق بين الخناق والسعال الكلاسيكي، وقال لشبكة NBC News: "المجاري الهوائية للأطفال الصغار ضيقة جدًا لدرجة أن انسدادها أسهل بكثير من الكبار، وهذا هو السبب في أنه عندما يتنفس الصغار بمثل هذه المسالك الهوائية الملتهبة، يمكن أن يتسبب ذلك بسهولة في التهيج وإثارة السعال لديهم.

لكن خبيرًا آخر، الدكتورة إيمي إدواردز، والتي لاحظت أيضًا زيادة في السعال الشبيه بالخناق لدى الأطفال المصابين بـ أوميكرون، لكنها أوضحت أنه لا يمثل خطورة كبيرة على حياتهم.