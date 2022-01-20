إغلاق باب التقدم للأم المثالية و5.5 قروض لمتعافى الإدمان.. «التضامن» تستعرض أنشطة الأسبوع

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الأسبوع الجاري عددا من الأنشطة والأحداث، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

إغلاق باب التقدم للأم المثالية

أغلقت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2022، حيث استمر استقبال طلبات المتقدمين لمدة شهر بجميع مديريات الوزارة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

«التضامن»: 5.5 مليون جنيه قروضًا للمتعافين من الإدمان

سلم عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات لإنشاء مشروعات صغيرة لهم ضمن مبادرة الصندوق "بداية جديدة" لتوفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين.

وأضاف الصندوق، في بيان، أن القروض تتم بالتعاون بين صندوق مكافحة علاج الإدمان والتعاطي، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي في إطار دعم ومساعدة المتعافين على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة، والإنفاق على أسرهم بعد تعافيهم من الإدمان من خلال الخط الساخن «16023» لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وأكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن إجمالي القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي ما يقرب من 5 ملايين و500 ألف جنيه حتى الآن.

وزيرة التضامن توجه بسرعة إنقاذ كفيف

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة بشأن سرعة بحث الشكوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتي تفيد بوجود مواطن مسن بلا مأوى من ذوي الهمم (كفيف) بشارع الروضة بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

«التضامن» تكشف عدد المستفيدين من ندوات «2 كفاية»

قالت الدكتورة ديزيريه لبيب مدير مشروع «2 كفاية»، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم عمل 702971 مكالمة تليفونية منذ انطلاق البرنامج في 2018 وحتى الآن، للتوعية بتنظيم الأسرة وبطرق الوقاية من كورونا.

توزيع 500 نول.. «التضامن» تنهى المرحلة الأولى من «تتلف فى حرير»

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن الانتهاء من المرحلة الأولى من مبادرة "تتلف في حرير" بتوزيع 500 نول لصناعة السجاد اليدوي بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

صندوق علاج الإدمان ينظم حملات توعية بالمحافظات ضمن مبادرة «القرار قرارك»

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن تنفيذ عدة حملات توعية على مستوى المحافظات، بعد محافظتي الاسكندرية والإسماعيلية ضمن مبادرة “القرار قرارك” لتوعية العاملين بالجهاز الإداري للدولة لمواجهة التعاطي والإدمان.