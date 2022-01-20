استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس «كورونا» في العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، اليوم الخميس، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة:



آسيويا، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 38850 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة 10938261 إصابة.. وأشار المقر إلى تسجيل 684 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 324060 شخصًا".

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4658 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و236 ألفا و567 حالة والوفيات إلى 132 ألفا و152 حالة.

وأعلنت السلطات الإندونيسية اليوم الخميس تسجيل 1745 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.. كما سجلت السلطات أيضا تسع حالات وفاة و504 حالات تعافي من الفيروس، وقد سجلت العاصمة جاكرتا وحدها 1012 إصابة، ما يعد ارتفاعا قياسيا، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المسجلة في إندونيسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 4 ملايين و275 ألفا و192 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 144 ألفا و192 حالة وفاة.

وسجلت السلطات في سنغافورة اليوم الخميس 1472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة، وقد تم تسجيل 1133 إصابة محلية فيما سجلت 339 إصابة وافدة من الخارج، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المسجلة في سنغافورة منذ بداية تفشي الوباء إلى 297 ألفا و549 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 845 حالة وفاة.

وفي بنجلاديش، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 10 آلاف و888 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليون و653 ألفا و182 إصابة، فيما سجلت 4 حالات وفاة فارتفعت حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و180 حالة وفاة.

وفي أذربيجان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1186 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 629 ألفا و352 إصابة، فيما سجلت 14 حالة وفاة فارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8 آلاف و564 حالة وفاة.

وفي أوروبا، أعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 330 حالة وفاة، و107 آلاف و364 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل حصيلة الوفيات في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بفيروس "كورونا" إلى 153 ألفا و202 حالة، فيما بلغت الحصيلة التراكمية للإصابات 15 مليون و613 ألفا و283 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة الإيطالية 385 حالة وفاة، و188 ألف و797 إصابة بفيروس "كورونا" خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في إيطاليا منذ ظهور الوباء وحتى اليوم إلى 142 ألفا و590 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طيلة تلك الفترة 9 ملايين و418 ألفا و256 إصابة.

وفي البرتغال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 56 آلفا و426 إصابة جديدة و34 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 2 مليون و59 ألفا و595 إصابة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 19 ألف و447 حالة وفاة.

وفي قبرص، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2226 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة إلى 233 ألف و82 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 689 حالة بعد عدم تسجيل أي حالات وفاة على مدار أمس.

وفي اليونان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 18 ألفا و869 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و742 ألفا و363 إصابة، فيما سجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 81 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 22 ألفا و366 حالة.

وفي بيلاروسيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 721 ألفا و103 إصابات، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و882 حالة وفاة.

وفي كندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 26 ألفا و51 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليونين و845 ألفا و993 إصابة، فيما سجلت 119 حالة وفاة فارتفعت حصيلة الوفيات إلى 31 ألفا و982 حالة وفاة.

وفي جنوب أفريقيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 3 آلاف و962 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 3 ملايين و572 ألفا و860 إصابة، فيما سجلت 31 حالة وفاة فارتفعت حصيلة الوفيات إلى 93 ألف و846 حالة وفاة.