بعد «خرجوا ولم يعودوا».. يزيد فروجة يشارك فى «أولاد الهلالية» بطولة حسين فهمى

يشارك الفنان الشاب يزيد فروجة فى مسلسل "أولاد الهلالية" الذى يجمع النجمين الشقيقين حسين ومصطفى فهمى لأول مرة فى الدراما التليفزيوينة، ومن المقرر عرضه فى شهر رمضان 2022.



ومن المقرر انطلاق تصوير المسلسل بعد تعاقد الجهة المنتجة للعمل مع جميع أبطاله والانتهاء من كافة تحضيراته.



وكانت اعتذرت النجمة شيري عادل عن المشاركة فى المسلسل لارتباطها بتصوير أعمال أخرى.



يشار إلى أن مسلسل "أولاد الهلالية" دراما اجتماعية صعيدية 30 حلقة، بطولة حسين فهمي، مصطفى فهمي، عفاف شعيب أحمد سعيد عبد الغنى وبسام رجب ومادلين طبر وحمدى الوزير وفتوح أحمد وشريف خير الله، عبد الباسط حمودة وعدد آخر من الفنانين، تأليف سليمان دياب وإخراج فتحى عبد العزيز.



يذكر أن الفنان الشاب يزيد فروجة شارك مؤخرًا فى فيلم "خرجوا ولم يعودوا" الذى دارت أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، وهو من بطولة ويزو، ومصطفى بسيط، وخالد عليش، حسنى شتا، رنا سماحة، صولا، أيمن كشك، ضياء الميرغنى، بالإضافة إلى عدد من الوجوه الشابة، من إنتاج أيمن يوسف، ومن إخراج حسن السيد.

وشارك الفنان الكبير حسين فهمي موخرا في فيلمه الجديد "الكاهن" الذي انطلق منذ فترة وجيزه بدور العرض المصرية ويقدمه بمشاركة كلا من الفنانة التونسية درة وزوجها، والفنان جمال سليمان، وحرض عدد من الفنانين على مساندة زملائهم في العرض الخاص ومنهم الفنان الشاب أحمد حاتم والفنان أمير المصري وكذلك عدد كبير من الإعلاميين.

وتعاقد الفنان حسين فهمي على فيلم جديد أيضًا ينضم إلى قائمة أعماله التي تقدم نشاطا فنيًا ملحوظًا له خلال الفترة الحالية ويدخل بروفاته عقب انتهاء المسرحية وسيتم الإعلان عن نجومه والمشاركين فيه، خلال الفترة القليلة المقبلة استعدادا لعرضه قريبًا.