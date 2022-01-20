مكافحة كورونا: الإصابات زادت بنسبة 70% خلال الأسبوع الماضى (فيديو)

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن هناك تزايد ملحوظ في حالات الإصابات بفيروس كورونا بنسبة وصلت إلى 70% خلال الأسبوع الماضي.

وشدد الدكتور حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" مساء اليوم الخميس: يجب على أي شخص يشعر بالأعراض أن يلجأ إلى الطبيب المختص وإجراء تحليل لتحديد العلاج المناسب، وأن يعزل نفسه منزليا لحين إجراء التحاليل والتأكد من إصابته بكورونا من عدمه.

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