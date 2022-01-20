فعاليات مجلس الوزراء اليوم.. متابعة موقف منظومة الأسمدة ونجاح تجربة زراعة القطن قصير التيلة

شهد مجلس الوزراء اليوم عدة فعاليات، وتسلط «الدستور» الضوء على أبرزها ومنها الآتي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الموقف الخاص بمنظومة الأسمدة الآزوتية، وتوافرها للمزارعين، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير مختلف مستلزمات الإنتاج الزراعي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، تزامنا مع تنفيذ الخطط الحالية والمستقبلية المتعلقة بالتوسع في الأراضي المستصلحة، وزيادة الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية.



https://www.dostor.org/3689843



ألقى الرئيس «مون جيه إن» رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، كلمة خلال اجتماع المائدة المستديرة لمؤتمر الأعمال المصري الكوري حول الاقتصاد الأخضر والمستقبل، استهلها بشكر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على حفاوة الاستقبال، مرحبا كذلك برجال الأعمال من الجانبين، ومعربا عن أمله في أن يكون لقاء اليوم فرصة مواتية لتوطيد الثقة والصداقة الممتدة بين بلدينا عبر السنوات الماضية والاستعداد المشترك نحو مستقبل مشرق للبلدين.

وأشار الرئيس الكوري إلى أنه نتيجة للتعاون المستمر منذ فترة السبعينيات فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية نحو ملياري دولار سنويا، كما بلغ حجم الاستثمارات الكورية نحو 800 مليون دولار، كما زاد عدد الشركات الكورية العاملة في مصر إلى 33 شركة، وتحظى السيارات الكورية باهتمام كبير من جانب المصريين، ويعكس ذلك مدى التعاون الاقتصادي النشط بين البلدين.



https://www.dostor.org/3690032





انطلق، مساء اليوم، في القاهرة اجتماع المائدة المستديرة لمؤتمر الأعمال المصري الكوري الجنوبي حول الاقتصاد الأخضر والمستقبل بحضور "مون جيه إن"، رئيس جمهورية كوريا، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ وعدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال من البلدين، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المستقبلي في مختلف المجالات.

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة خلال فعاليات المائدة المستديرة استهلها بالترحيب برئيس جمهورية كوريا الجنوبية، في أول زيارة له إلى القاهرة، لافتًا إلى أنها تُعد أيضًا الزيارة الأولى لرئيس جمهورية كوريا إلى مصر منذ 16 عامًا، متمنيًا له والوفد المرافق إقامة طيبة فيمصر.

كما توجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر إلى جمعية رجال الأعمال المصريين، والوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار، وسفارة جمهورية كوريا بالقاهرة، على تنظيم هذا اللقاء الذي يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم من تحديات جائحة كورونا، مؤكدًا على مدى حرص الجانبين المصري والكوري على مواصلة الجهود المبذولة لدعم التعاون الاقتصادي المشترك، والعمل على تكثيف قنوات الاتصال بين مُجتمعيْ الأعمال بالبلدين.

https://www.dostor.org/3689992

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة، في إطار محدود على مساحة500 فدان بشرق العوينات، بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومسئولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وعرض وزير قطاع الأعمال العام أبرز نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر، والتي تم تطبيقها في إطار محدود على مساحة 500 فدان بمنطقة شرق العوينات.

https://www.dostor.org/3689852