فى ذكراه الشهرية.. 130 كنيسة مصرية تحمل اسم رئيس الملائكة ميخائيل

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، بإحياء التذكار الشهري لرئيس الملائكة الجليل ميخائيل.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"،إن فى مثل هذا اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار رئيس جند السماء الملاك الجليل ميخائيل الشفيع فى جنس البشر.

وتحظي مصر بالعديد من الكنائس تحمل اسم الملاك ميخائيل أبرزها..

1- كنيسة رؤساء الملائكة ميخائيل ورافائيل، بشما

2- كنيسة رؤساء الملائكة ميخائيل وغبريال، ببني مجد، بمنفلوط، بأسيوط

3- كنيسة رؤساء الملائكة ميخائيل وغبريال، بشارع ربيع الجيزي، بالجيزة

4- كنيسة رئيس الملائكة الجليل الملاك ميخائيل، بالإسماعيلية

5- كنيسة رئيس الملائكة الجليل الملاك ميخائيل، بدير الجنادلة، بالغنايم، بأسيوط

6- كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، بدمنهور، بالبحيرة

7- كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، بسبرباي، بطنطا، بالغربية

8- كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، بغربال، بالإسكندرية

9- كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، بالعراقية، بالشهداء، بالمنوفية

10- كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، بشارع البصراوي، بالمنيرة، بإمبابة، بالجيزة

11- كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، بعزبة جبريل، بالهرم، بالجيزة

12- كنيسة رئيس الملائكة، بالزوك الشرقية، بمركز المنشأة، بسوهاج

13- كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، بالشيخ علام، بمركز المنشأة، بسوهاج

14- كنيسة رئيس الملائكة، بدندرة، بقنا

15- كنيسة الملاك ميخائيل الرئيس، بالأزهري، ببني سويف

16- كنيسة الملاك ميخائيل رئيس الملائكة، بأبو مناع، بدشنا، بقنا

17- كنيسة الملاك ميخائيل رئيس الملائكة، بالقوصية، بأسيوط

18- كنيسة الملاك ميخائيل رئيس الملائكة، بالمحلة، بالغربية

19- كنيسة الملاك ميخائيل رئيس الملائكة، بالمعصرة

20- كنيسة الملاك ميخائيل رئيس الملائكة، بعزبة خورشيد، بإهناسيا، ببني سويف

21- كنيسة الملاك ميخائيل رئيس الملائكة، بطنطا، بالغربية

22- كنيسة الملاك ميخائيل رئيس الملائكة، بعبادة، بطهطا، بسوهاج

23- كنيسة الملاك ميخائيل رئيس الملائكة، بعزبة مجلي الوحش، بمطاي، بالمنيا

24- كنيسة الملاك ميخائيل ريس الملائكة، بكوم حريز، ببلوط، بالقوصية، بأسيوط

25- كنيسة الملاك ميخائيل والآباء الرسل، بقلوصنا، بسمالوط، بالمنيا

26- كنيسة الملاك ميخائيل والأنبا أنطونيوس، بالديابية، بالوسطى، ببني سويف

27- كنيسة الملاك ميخائيل، بالبدرشين، بالجيزة

28- كنيسة الملاك ميخائيل، بالحدائق، بكفر الدوار، بالبحيرة

29- كنيسة الملاك ميخائيل، بالرحمانية قبلي، بنجع حمادي، بقنا

30- كنيسة الملاك ميخائيل، بالرحمانية، بدير مواس، بالمنيا

31- كنيسة الملاك ميخائيل، بالرديسية، بإدفو، بأسوان

32- كنيسة الملاك ميخائيل، بالزقازيق، بالشرقية

33- كنيسة الملاك ميخائيل، بالسماينة، بنجع حمادي، بقنا

34- كنيسة الملاك ميخائيل، بالسويس

35- كنيسة الملاك ميخائيل، بالصحفيين

36- كنيسة الملاك ميخائيل، بالصوامعة غرب، بطهطا، بسوهاج

37- كنيسة الملاك ميخائيل، بالظاهر، بالقاهرة

38- كنيسة الملاك ميخائيل، بالعوايسة، بسمالوط، بالمنيا

39- كنيسة الملاك ميخائيل، بالقشيش، بشبين القناطر، بالقليوبية

40- كنيسة الملاك ميخائيل، بالقطوشة، بسمالوط، بالمنيا

41- كنيسة الملاك ميخائيل، بالقلزم، بشبين القناطر، بالقليوبية

42- كنيسة الملاك ميخائيل، بالمطاعنة، بإسنا، بالأقصر

43- كنيسة الملاك ميخائيل، بالمعصرة، بحلوان، بالقاهرة

44- كنيسة الملاك ميخائيل، بصا الحجر، بسيون، الغربية

45- كنيسة الملاك ميخائيل، ببنبان، دراو، أسوان

46- كنيسة الملاك ميخائيل، ببهتيم، بشبرا الخيمة، بالقليوبية

47- كنيسة الملاك ميخائيل، ببوق، بالقوصية، بأسيوط

48- كنيسة الملاك ميخائيل، ببي العرب، بالباجور، بالمنوفية

49- كنيسة الملاك ميخائيل، بتنده، بملوي، بالمنيا

50- كنيسة الملاك ميخائيل، بجرجا، بسوهاج

51- كنيسة الملاك ميخائيل، بحلوان، بالقاهرة

52- كنيسة الملاك ميخائيل، بحلوة، بمطاي، بالمنيا

53- كنيسة الملاك ميخائيل، بدرنكة

54- كنيسة الملاك ميخائيل، بدشاشة، بسمسطا، ببني سويف

55- كنيسة الملاك ميخائيل، بدهروط، بمغاغة، بالمنيا

56- كنيسة الملاك ميخائيل، بدير الملاك، بحدائق القبة، بالقاهرة

57- كنيسة الملاك ميخائيل، بدير الملاك، بملوي، بالمنيا

58- كنيسة الملاك ميخائيل، بسنورس، بالفيوم

59- كنيسة الملاك ميخائيل، بسوهاج

60- كنيسة الملاك ميخائيل، بشارونة، بمغاغة، بالمنيا

61- كنيسة الملاك ميخائيل، بشزا، بالفشن، ببني سويف

62- كنيسة الملاك ميخائيل، بشطانوف، بأشمون، بالمنوفية

63- كنيسة الملاك ميخائيل، بشيراتون، بهليوبوليس الجديدة، بالقاهرة

64- كنيسة الملاك ميخائيل، بطرفا، بسمالوط، بالمنيا

65- كنيسة الملاك ميخائيل، بطما

66- كنيسة الملاك ميخائيل، بطوخ طنبشا، ببركة السبع، بالمنوفية

67- كنيسة الملاك ميخائيل، بطوسون، بشبرا، بالقاهرة

68- كنيسة الملاك ميخائيل، بعنيبس، بجهينة، بسوهاج

69- كنيسة الملاك ميخائيل، بقرقاص

70- كنيسة الملاك ميخائيل، بقرى ديرب نجم، بالشرقية

71- كنيسة الملاك ميخائيل، بكرداسة، بالجيزة

72- كنيسة الملاك ميخائيل، بكفر الدير، بمنيا القمح، بالشرقية

73- كنيسة الملاك ميخائيل، بكفر سمري، بمنيا القمح، بالشرقية

74- كنيسة الملاك ميخائيل، بكفر صقر، بالشرقية

75- كنيسة الملاك ميخائيل، بكوم أبو الحجر، بصدفا، بأسيوط

76- كنيسة الملاك ميخائيل القبلي القديمة، بالقاهرة

77- كنيسة الملاك ميخائيل، بمصطفى كامل، بالرمل، بالإسكندرية

78- كنيسة الملاك ميخائيل، بمغاغة، بالمنيا

79- كنيسة الملاك ميخائيل، بمنشاة العقال البحري

80- كنيسة الملاك ميخائيل، بمنشاة يوسف منصور، بكفر صقر، بالشرقية

81- كنيسة الملاك ميخائيل، بمدينة الأندلس، بعزبة النخل الشرقية، بعين شمس، بالقاهرة

82- كنيسة الملاك ميخائيل، بشانودي، بطهطا، بسوهاج

83- كنيسة الملاك ميخائيل، بنزلة رمضان، بالعدوة، بالمنيا

84- كنيسة الملاك ميخائيل، بنزلة عمارة، بطهطا، بسوهاج

85- كنيسة الملاك ميخائيل والأنبا شنوده، بعياد بك، بشبرا، بالقاهرة

86- كنيسة الملاك وأبو سيفين فيلوباتير مرقوريوس، بزفتى، بالغربية

87- كنيسة الملاك والأنبا بيشوي، بطهطا

88- كنيسة الملاك والروماني، بالمطرية، بالقاهرة

89- كنيسة الملاك ومارجرجس، بميت خاقان، بشبين الكوم، بالمنوفية

90- كنيسة الملاك، بالأقصر

91- كنيسة الملاك، بالدوادية، بمركز المنيا، بالمنيا

92- كنيسة الملاك، بالشيخ مرزوق، بالبلينا، بسوهاج

93- كنيسة الملاك، بالعشر تلاف، بأبو المطامير، بالبحيرة

94- كنيسة الملاك، بالعضماية ودير الشهداء، بإسنا، بالأقصر

95- كنيسة الملاك، بنزلة العمودين، بسمالوط

96- كنيسة الملاك، بالفكرية، بأبو قرقاص، بالمنيا

97- كنيسة الملاك، بالقرية البيضاء، بالنهضة، بالعامرية،بالإسكندرية

98- كنيسة الملاك، بالكشح، بدار السلام، بسوهاج

99- كنيسة الملاك، بعزبة شاهين، بالمنيا

100- كنيسة الملاك، ببني عبيد، بأبو قرقاص، بالمنيا

101- كنيسة الملاك، ببني غنى، بسمالوط، بالمنيا

102- كنيسة الملاك، بعزبة فرنسيس، بأسطال، بسمالوط، بالمنيا

103- كنيسة الملاك، بفرشوط، بقنا

104- كنيسة الملاك، بقامولا، بالأقصر

105- كنيسة الملاك، بنزلة أسمنت، بأبو قرقاص، بالمنيا

106- كاتدرائية الملاك ميخائيل، بأسوان

107- كنيسة دير الملاك، بقامولا، بالأقصر

108- كنيسة العذراء مريم والملاك، بتلت، بعزبة ماركو، بالفشن، ببني سويف

109- كنيسة العذراء مريم والملاك بجمعية الشهيدة دميانة، ببابا دبلو، بشبرا، بالقاهرة

110- كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل، بأبو العباس، ببني مزار، بالمنيا

111- كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل، بأحمد عصمت، بالقاهرة

112- كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل، بالحرفيين، بالقاهرة

113- كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل، بالحوامدية، بالجيزة

114- كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل، بالعكرشة، بأبو زعبل، بالقليوبية

115- كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل، بالمنصورة، بالدقهلية

116- كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل، بدراو، بأسوان

117- كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل، بشمال سيناء

118- كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل، بنقادة

119- كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل، بوراق الحضر، بالجيزة

120- كنيسة العذراء مريم والملاك، بالأباصيري، بعين شمس الشرقية، بالقاهرة

121- كنيسة العذراء مريم والملاك، بالخلفاوي، بشبرا، بالقاهرة

122- كنيسة العذراء مريم والملاك، ببورسعيد

123- كنيسة العذراء مريم والملاك، ببيجام، بشبرا الخيمة، بالقليوبية

124- كنيسة العذراء مريم ورئيس الملائكة، بعزبة صادق، بملوي، بالمنيا

125- كنيسة القديسة مريم والملاك ميخائيل، بالعياط، بالجيزة

126- كنيسة الملاك ميخائيل والقديس تكلا هيمانوت، بالعجمي، بالإسكندرية

127- كاتدرائية الملاك ميخائيل، بأسيوط

128- كنيسة السيدة العذراء مريم و الملاك ميخائيل، بالجونة، بالبحر الأحمر

129- كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، بالعزية، بمنفلوط، بأسيوط

130- كنيسة السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل والأنبا ونس، بأرض فرعون القديمة، بالرأس السوداء، بالمنتزه، بالإسكندرية

131- كنيسة العذراء مريم، بالمليحة، بحدائق القبة، بالقاهرة