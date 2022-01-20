البرلمان الليبى يبحث مع الخارجية أعمال اللجنة الوطنية العليا

لدعم العملية السياسية

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب ‏الليبي فوزي النويري، الخميس، ‏وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، في مكتبه بمقر ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس.

تناول اللقاء مناقشة آخر المستجدات السياسية، وأبعاد القضية الليبية على المستوى الدولي، كما جرى الحديث حول أعمال اللجنة الوطنية العليا والتحضير لها، بحيث تتهيأ لها كافة الظروف الملائمة وأسباب النجاح لإنجاز أعمالها بما يخلق انفراجة في العملية السياسية والعبور بالبلاد إلى بر الأمان والاستقرار، وذلك حسب بيان لمجلس النواب.

فيما عقدت لجنة المالية بمجلس النواب الليبي، اليوم، بمقر فرع ديوان المجلس في مدينة طرابلس اجتماعاً لمناقشة قانون المرتبات الموحد لجميع العاملين بالدولة وإبداء الملاحظات على المقترح المُقدم بهذا الشأن، ومناقشة قانون المحافظ الاستثمارية والارتباط مع اللجنة المشكلة من صندوق الإنماء الاجتماعي، لبحث الآليات لإخراج قانون معدومي الدخل و مرتبات المحافظ.

كما عقدت لجنة متابعة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المشكلة من مجلس النواب اليوم بمقر فرع ديوان المجلس في طرابلس، الاجتماع التمهيدي الأول، حيث تم خلال الاجتماع توزيع المهام وتكليف الأعضاء بمتابعة الأجسام التي ستعمل اللجنة على توحيدها وإحالة التقرير الخاص بها لمجلس النواب.

واستقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، بمقر الوزارة في طرابلس، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا السيدة ستيفاني وليامز.

وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا والتحديات والعراقيل التي تواجه العملية السياسية في البلاد، وسبل إيجاد الحلول لها.