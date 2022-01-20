الخميس 20 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

3 نصائح تُسهل عليك طلب «خطبة» فتاة تحبها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حيرة كبيرة يقع فيها أي شاب مقبل على التصريح بحبه لإحدى الفتيات، الرفض قد يكون سببًا في ذلك التردد والحيرة، خاصة إذا لم تكن علاقة الصداقة بين الطرفين قوية أو حتى موجودة، حتى تسمح بتقبل الطرفين لتصريح الآخر بمشاعره.

وهناك عدة نصائح يجب على المتقدم لـ«خطبة»، إحدى الفتيات الأخذ بها قبل الإقدام على تلك الخطوة، وفقًا لتقرير نشره موقع "psychology today".

1- قدر من الصداقة بين الطرفين

يجب أن يكون هناك قدر من الصداقة تربط الطرفين قبل التقدم لخطبة فتاة، وليس بالضرورة أن تكون الصداقة قوية ولها أصول تصل إلى سنوات، ولك يكفي أن تربط الطرفين علاقة صداقة أو تعارف تسمح للفتاة بقبول عرض الزواج.

2- إضافة عنصر الرومانسية

تختلف توقعات الفتيات لطلب الارتباط، وهو ما يصعب الأمر على الرجال ويجعلهم قلقين بشكل خاص بشأن هذا العرض، فقد لا يتم فهم العرض بوضوح.

وتشير الدلائل إلى أن الرجال يجب أن يختاروا أماكن لها معنى عند تقديم عرض الزواج، كأول مكان جمعهما أو عند غروب الشمس، هذه اللحظة التي تدعم طلب الارتباط بمزيد من الرومانسية.

3- الألفاظ التقليدية 

الانحناء على الركبة أصبح من الكلاسيكيات في طلب الزواج، فلم يعد الأمر مألوفًا، ولكن هناك أمورا تقليدية يجب أن تقوم بها عندما تتقدم لـ“خطبة فتاة”، ولعل أهمها اتباع العادات والتقاليد المعروفة لدى كل بلد، والتي غالبًا ما تتمثل في إحضار خاتم الخطوبة.

وأظهرت إحدى الدراسات أن الخبراء يعتقدون أن الأفراد الذين يتمتعون بعلاقة أقوى من غيرهم كانوا قد سلكو طرقًا تقليدية يمكن أن تحدث عروض الزواج الناجحة والرائعة بعدة طرق مختلفة، ولكن إذا كنت تخطط لتضمين العناصر التقليدية، فالبداية تكون بالتعرف على الأهل.

الزواج طلب الحب شريك الحياة الألفاظ التقليدية تفيد أحيان ا

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