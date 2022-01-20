الخميس 20 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

قريبًا.. عرض برنامج «دوم» لاكتشاف المواهب على قناة On -E

برنامج دوم
برنامج دوم

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن اقتراب موعد عرض برنامج اكتشاف المواهب الجديد "الدوم"، والمقرر إذاعته عبر قناة "on-e" بهدف دعم المواهب الفنية والغنائية في مجالات التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، وذلك بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إشراف وتنفيذ شركة "ميديا هب سعدي – جوهر".

برنامج دوم مخصص للمواهب من الذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 28 سنة، حيث تتبنى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المواهب الحائزة على جوائز وعرضها في مسلسلات وحفلات من إنتاج المجموعة ليتم عرضها على جميع قنواتها، ويمكن التقديم إليها عبر موقع "الدوم".

 


وتشمل شروط الاشتراك في المسابقة الآتي:

1- سن الاشتراك في المسابقة من ١٦ إلى ٢٨ عاما للغناء والتمثيل، ومن ٢١ إلى ٢٨ للتقديم.

2- الاشتراك في المسابقة للمصريين فقط ويجب إدراج رقم البطاقة الشخصية.

3- الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور.

4- يجب تصوير فيديو حديث مصور خصيصاً للمسابقة.

5- يجب أن يكون المشترك على استعداد للسفر والإقامة في القاهرة خلال فترة المسابقة إذا تم قبوله في المرحلة القادمة.

6- يجب على المشترك الاحتفاظ برقمه الذي يظهر بعد التسجيل.

7- إذا تم اختيار المشترك بعد التقديم على الموقع الرسمي سيتم الاتصال به لأداء الاختبارات أمام لجنة البرنامج في المحافظة التابع لها.
يجب على المشترك إخطار البرنامج بأي مشاكل صحية أو أمراض مزمنة عند الحضور للمسابقة في حالة وصوله لمرحلة الاختبارات.

 

وفى وقت سابق، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال فيديو على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى تفاصيل مسابقة "الدوم"، مشيرة إلى أنه ولأول مرة فى مصر يطلق أكبر برنامج لاكتشاف المواهب المصرية فى 27 محافظة.

البرنامج الجديد مخصص للمواهب من الذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 28 سنة، حيث تتبني الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المواهب الحائزة على جوائز وعرضها في مسلسلات وحفلات من إنتاج المجموعة ليتم عرضها على جميع قنواتها.

شركة المتحدة للخدمات الإعلامية شركة المتحدة الشركة المتحدة الرياضة البطاقة الشخصية المتحدة للخدمات الإعلامية قناة on اكتشاف المواهب الموقع الرسمي الشباب والرياضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

«تعطيل الدراسة على طاولة المناقشات».. 9 تصريحات لمستشار الرئيس عن الوضع الوبائى فى مصر

رسميًا.. مصر تصطدم بساحل العاج فى ثمن نهائى أمم إفريقيا

«الدستور» فى مسرح جريمة مقتل بطلة كرة السرعة روان الحسينى «فيديو»

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار فى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

خبير يكشف مصير أصحاب المعاشات من الزيادات الأخيرة

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة والامتحانات بسبب كورونا: لا نية لذلك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فريد عبدالعظيم

إخضاع الكلب: محاولات متخيلة لمغادرة جوف الحوت

د. محمد عفيفي

عن السينما وأحوالها «2-3»

خالد عكاشة

توقعات عام 2022«3»

د. بهي الدين مرسي

وفى مزاحمة الفقراء لذة للمترفين

محمد العسيري

مدينة للتراث عند أقدم معبد

د.محمد شادي

سياحة مؤتمرات حتى الحد الأقصى

حسين دعسة

هناك من يناصر حرية ومشاركة المرأة.. غالبا في الظلام!

إبراهيم داود

بهجة منير مراد.. فى مئويته

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

"شروط ميركل".. كواليس صفقة غواصات "داكار" الألمانية لإسرائيل

لغز بات يام.. تفاصيل اعتقال 4 إسرائيليين لارتكابهم اعتداء على خلفية قومية

3 دول أوروبية تجدد دعواتها إلى إسرائيل لوقف بناء المستوطنات في الضفة