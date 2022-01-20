قريبًا.. عرض برنامج «دوم» لاكتشاف المواهب على قناة On -E

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن اقتراب موعد عرض برنامج اكتشاف المواهب الجديد "الدوم"، والمقرر إذاعته عبر قناة "on-e" بهدف دعم المواهب الفنية والغنائية في مجالات التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، وذلك بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إشراف وتنفيذ شركة "ميديا هب سعدي – جوهر".

برنامج دوم مخصص للمواهب من الذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 28 سنة، حيث تتبنى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المواهب الحائزة على جوائز وعرضها في مسلسلات وحفلات من إنتاج المجموعة ليتم عرضها على جميع قنواتها، ويمكن التقديم إليها عبر موقع "الدوم".



وتشمل شروط الاشتراك في المسابقة الآتي:

1- سن الاشتراك في المسابقة من ١٦ إلى ٢٨ عاما للغناء والتمثيل، ومن ٢١ إلى ٢٨ للتقديم.

2- الاشتراك في المسابقة للمصريين فقط ويجب إدراج رقم البطاقة الشخصية.

3- الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور.

4- يجب تصوير فيديو حديث مصور خصيصاً للمسابقة.

5- يجب أن يكون المشترك على استعداد للسفر والإقامة في القاهرة خلال فترة المسابقة إذا تم قبوله في المرحلة القادمة.

6- يجب على المشترك الاحتفاظ برقمه الذي يظهر بعد التسجيل.

7- إذا تم اختيار المشترك بعد التقديم على الموقع الرسمي سيتم الاتصال به لأداء الاختبارات أمام لجنة البرنامج في المحافظة التابع لها.

يجب على المشترك إخطار البرنامج بأي مشاكل صحية أو أمراض مزمنة عند الحضور للمسابقة في حالة وصوله لمرحلة الاختبارات.

وفى وقت سابق، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال فيديو على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى تفاصيل مسابقة "الدوم"، مشيرة إلى أنه ولأول مرة فى مصر يطلق أكبر برنامج لاكتشاف المواهب المصرية فى 27 محافظة.

البرنامج الجديد مخصص للمواهب من الذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 28 سنة، حيث تتبني الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المواهب الحائزة على جوائز وعرضها في مسلسلات وحفلات من إنتاج المجموعة ليتم عرضها على جميع قنواتها.