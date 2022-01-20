معاق يسبح 27 ساعة وسط المحيط للنجاة من تسونامى تونجا

سبح رجل من دولة تونجا التي ضربها تسوماني عنيف لمدة 27 ساعة عبر 8 أميال من المحيط من أجل البقاء على قيد الحياة بعد أن اجتاحت موجات المد المدمرة هذه الجزر.

كان ليسالا فولاو، 57 عامًا، والذي يعاني من إعاقة جسدية نجارًا متقاعدًا، في المنزل في جزيرة أتاتا مع ابنه وابنة أخته حوالي الساعة 6 مساءً يوم السبت الماضي عندما حملتهم موجة ارتفاعها 20 قدمًا على بعد أميال من الشاطئ.

رحلة النجاة وسط الأمواج

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، أمضى الرجل المعاق الـ 27 ساعة يسبح بين جزر غير مأهولة ويحاول عبثًا الإشارة إلى القوارب المارة قبل أن يصل في النهاية إلى البر الرئيسي، حيث التقطته سيارة عابرة.

وقرر ليسالا ، الذي يعاني من مشاكل في ساقيه تجعله "يمشي أبطأ من الطفل" ، عدم طلب المساعدة لأنه لا يريد ابنه أو ابنة أخته أن يخاطروا بحياتهم في محاولة لإنقاذه، وكلاهما الآن لا يزال في عداد المفقودين.

وفي حديثه إلى محطة الإذاعة التونغية "Broadcom FM " حول تجربته غير العادية، قال ليسالا إن شقيقه حذره أولاً من كارثة تسونامي، مشيرا إلى أن الأسرة هرعت خارج منزلها وتسلقت الشجر هربا من الموجة التي اجتاحت ما تحتها.

أضاف "اعتقادًا من أن الخطر قد انتهى، نزلت العائلة من على الشجر لكن الجزيرة تعرضت بعد ذلك لموجة ثانية، يقدر ارتفاعها بأكثر من 20 قدمًا، والتي حملتهم جميعًا إلى البحر".

وقال ليسالا، الذي تقطعت به السبل على بعد أميال من الشاطئ، إنه لم يستطع رؤية ابنه أو ابنة أخته في الماء لأن الجو كان مظلما لكنه كان يسمع صوتهما ينادونه وبعد فترة توقف صوت ابنة أخته، لكن ابنه استمر في النداء.

وأشار ليسالا إلى إنه اتخذ القرار الصعب بتجاهل البكاء والتزام الصمت، لأنه لا يريد أن يخاطر ابنه أو ابنة أخته بحياتهما في محاولة لإنقاذه.

في النهاية، عثر ليسالا على شجرة مكسورة وقرر التشبث بها معتقدًا أنه إذا مات، فستتاح لعائلته على الأقل فرصة للعثور على جثته ولكن، بدلاً من الموت، انجرف إلى جزيرة Toketoke القريبة وهي غير مأهولة حيث وصل في وقت مبكر من صباح يوم الأحد اليها.

واكد ليسالا أنه ارتاح لبضع ساعات بينما كان يستخدم قطعة قماش لمحاولة الإشارة إلى زورقين عابرين ، لكن لم يره أي منهما بعد ذلك، في حوالي الساعة 10 صباحًا يوم الأحد الماضي، اتخذ قرارًا بالسباحة لأربعة أميال إلى جزيرة بولو - وهي أيضًا غير مأهولة - من أجل الاقتراب من البر الرئيسي.

طوق النجاة

واستغرقت السباحة ليسالا حوالي ثماني ساعات ووصل إلى بولو نحو الساعة 6 مساءً ، قبل السباحة لأكثر من ميل إلى جزيرة تونجاتابو الرئيسية وتم العثور عليه في نهاية المطاف نحو 9 مساءً في سوبو، على مشارف العاصمة نوكوالوفا، حيث التقطته إحدى السيارة.

لكن، للأسف بحسب الصحيفة لم يتم الكشف عن مصير ابن ليسالا وابنة أختها بعد.

تفاصيل تسونامي تونجا

وظلت تونجا في حالة من الفوضى منذ ثوران بركان هونغ تونغا يوم السبت الماضي، مما تسبب في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) على ارتفاع يصل إلى 50 قدمًا ضربت الجزر.

وقطع تسونامي كابل إنترنت تحت الماء مما أدى إلى قطع الاتصالات عن معظم الجزر، مما يعني أن التحديثات كانت قليلة ومتباعدة.

واقتصرت الأضرار التي لحقت بالجزيرة الرئيسية إلى حد كبير على ساحلها الغربي، حيث جرفت عشرات المباني، لكن بعض الجزر الأصغر تضررت بشدة.