الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

ننشر مفاهيم مادة «علم النفس» لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

طلاب الثاني الثانوي
طلاب الثاني الثانوي

أعلنت الإدارات التعليمية عن المفاهيم الخاصة بامتحان مادة علم النفس  بالصفين الأول والثاني  الثانوي وذلك قبل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والتي تنطلق يوم السبت المقبل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي حيث قالت  أنه تم توجيه مديريات التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالمواصفات الامتحانية التي وضعها المركز القومى للامتحانات عند وضع الأسئلة لطلاب النظاميين والمنازل.

وشددت قطاع التعليم العام على منع قيام المعلمين للامتحانات للصفوف التى يدرسون بها ، موضحة أن الاختبارات يتم وضعها تحت إشراف الموجهين الاوائل فى الادارات التعليمية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم  أنه تقرر أن يجيب الطلاب على الاسئلة فى نفس ورقة الامتحان مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية  أثناء أعمال التصحيح.

وبالنسبة لمسألة تصوير وطباعة الأسئلة ، فوجهت الوزارة بتصوير الامتحانات داخل الإدارات التعليمية أو المدارس على أن يتم تشكيل لجنة برئاسة مدير المدرسة تكون مسئولة مسئولية كاملة على سرية الامتحانات ، كما وجهت بتشكيل لجنة للنظام والمراقبة داخل كل مدرسة تكون مسئولة عن الامتحانات حتى إعلان النتيجة.

ونبه قطاع التعليم العام على تشكيل لجنة من المعلمين داخل كل مدرسة تكون مسئولة عن تقدير أوراق إجابات تحت إشراف الموجهين الاوائل بالإدارات التعليمية على أن تعلن نتائج الطلاب فى شكل تقديرات ، كما أن لمديري الإدارات التعليمية اتخاذ اللازمة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة بكل مدرسة. 

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