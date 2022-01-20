الخميس 20 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح مكتب جهاز تنمية المشروعات بنصر النوبة

مكتب جهاز تنمية المشروعات
مكتب جهاز تنمية المشروعات

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بقيام السكرتير العام المساعد العميد محمد البنا، بحضور فعاليات افتتاح مكتب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة. 

جاء ذلك فى إطار جهود المحافظة لتحقيق التنمية البشرية ومواجهة تحدى البطالة، وخاصة الاستغلال الأمثل للمنطقة الصناعية الحرفية الجديدة بالجنينة والشباك، والتي تضم 308 وحدة حرفية ومصنع صغير من خلال إحداث نقلة معيشية واقتصادية داخل القرى المستهدفة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة". 

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وذلك وسط مشاركة لعضو مجلس النواب أيمن فؤاد، وصابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، بجانب إبراهيم عبداللطيف مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بأسوان. 

وأشار إبراهيم عبداللطيف مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بأسوان، إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم افتتاح مكتب للفرع بنصر النوبة بهدف توفير الوقت والجهد على الأهالى للتنقل إلى مدينة أسوان لتلقى خدمات الجهاز المختلفة المالية وغير المالية. 

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وأوضح أن المكتب يستهدف أيضاً تقديم الخدمات المتنوعة وتأهيل الشباب لريادة الأعمال وممارسة الحرف والمهن المختلفة من أجل فتح المجال أمامهم للتشغيل الأمثل للمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك، وهو الذى سيتم تطبيقه أيضاً فى القرى والمناطق المستهدف إنشاء مناطق صناعية وحرفية بها بمختلف مدن ومراكز المحافظة. 

أسوان التنمية البشرية محافظ أسوان تنمية المشروعات جهاز تنمية المشروعات المشروعات المتوسطة متناهية الصغر تحدى البطالة

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مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

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