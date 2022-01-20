الخميس 20 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

تفاصيل ليلة مرعبة عاشها أبطال مسلسل «ولهان» داخل فيلا أبو رواش

فريق عمل ولهان
فريق عمل ولهان

شهدت إحدى الفيلات الموجودة بالصليبة بمنطقة أبو رواش، التي يتم فيها تصوير مسلسل "ولهان"، ليلة مرعبة عاشها أبطال وصناع العمل.

وفوجئ أبطال المسلسل، خلال تصوير المشاهد الليلية داخل الفيلا، بسماع أصوات غريبة تحدث داخلها، وانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من مرة، مما آثار حالة من الفزع والرعب والقلق لنجوم العمل خلال التصوير.

ورغم هذه اللحظات المرعبة التي عاشها أبطال"ولهان"، أصر نجوم ومخرج المسلسل، على واقعية الأحداث داخل الفيلا والاستمرار حتى الانتهاء من تصوير هذه المشاهد الليلية.

المسلسل تم الانتهاء من تصوير ما يقرب من 60 ٪ من أحداثه، الذي يتم تصويره حاليا على قدم وساق، ووفرت جهته المنتجة كل الإمكانيات اللازمة للمسلسل وأبطاله لخروج العمل بأفضل شكل وصورة وواقعية أمام الجمهور وعشاق الدراما.

من جانبه، تحدث مخرج العمل بلال العربي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، عن هذه الليلة المرعبة التي عاشها مع أبطال"ولهان"، مؤكدا أن هذه الأصوات التي سمعوها خلال التصوير.. أقرب لأصوات الجن.

وتابع أن هناك غرفة بالكامل داخل الفيلا، تم الاستعانة بها خلال تصوير المسلسل، كتب على جدرانها تعاويذ حقيقية من كتب استدعاء للجن مثل "شمس المعارف" ، و"البلهان"، وكتاب" اللؤلؤ والمرجان في تسخير الجان".

وأضاف أن مسلسل "ولهان" يعد تجربة درامية مختلفة وأحداثه تحمل الرعب والتشويق والإثارة، متمنيا أن ينال المسلسل عند عرضه إعجاب المشاهدين.

مسلسل"ولهان" يتكون من ١٠ حلقات،  ويخوض بطولته النجوم منذر رياحنة، محمد رضا، محمد نجاتي، ريم أحمد، حامد الشراب، إيمان رجائي، خالد محروس، بسنت النبراوي، وفاء السيد، شروق، مدير تصوير د. أحمد حسين، مهندس ديكور سامح بدر، إشراف فني محمد أبو العلا، سيناريو وحوار ورشة Big pen، إشراف عام محمود أبو العلا وعبدالرحمن أبو العلا، وإخراج بلال العربي.

مختلفة حسين ليلة تفاصيل حوار نجوم منتج الكا تصوير مسلسل مرعب أمل شمس الكامل عاش بسنت النبراوي

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