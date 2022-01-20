الخميس 20 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حق الرد.. هيئة مياه الشرب والصرف: إنهاء مشروع صرف مدينة بدر في مارس

مياه الشرب والصرف
مياه الشرب والصرف

ردت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، على ما نشره موقع  جريدة الدستور يوم الثلاثاء 4 يناير تحت عنوان «شكوى من طفح الصرف الصحي في مساكن صفراء مركز بدر بالبحيرة». 
وقالت: «نحيط سيادتكم علما بأنه جاري العمل بمشروع صرف صحي مدينة بدر ( محطات رفع -  شبات انحدار خطوط الطرد) ومن المتوقع نهو محطات الرفع وخطوط الطرد وشبكات  الانحدار الرئيسية في ٢٠٢٢/٣/١٥ وباقي الشبكات في ٢٠٢٢/٣/٣١»
وأضافت: «أما بخصوص طفح الصرف الصحي (صرف ذاتي) يرجي الرجوع إلى الوحدة المحلية لمركز  ومدينة بدر للاختصاص».

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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