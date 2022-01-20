حق الرد.. هيئة مياه الشرب والصرف: إنهاء مشروع صرف مدينة بدر في مارس

ردت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، على ما نشره موقع جريدة الدستور يوم الثلاثاء 4 يناير تحت عنوان «شكوى من طفح الصرف الصحي في مساكن صفراء مركز بدر بالبحيرة».

وقالت: «نحيط سيادتكم علما بأنه جاري العمل بمشروع صرف صحي مدينة بدر ( محطات رفع - شبات انحدار خطوط الطرد) ومن المتوقع نهو محطات الرفع وخطوط الطرد وشبكات الانحدار الرئيسية في ٢٠٢٢/٣/١٥ وباقي الشبكات في ٢٠٢٢/٣/٣١»

وأضافت: «أما بخصوص طفح الصرف الصحي (صرف ذاتي) يرجي الرجوع إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر للاختصاص».