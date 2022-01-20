موسى يطرح كليب «صنارة» من ألبوم «بلو بيري» (فيديو)

طرح المطرب موسى أحدث أعماله الغنائية بعنوان "صنارة" على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" وهي ثاني ثاني أغنيات ألبوم موسى الجديد الذي يحمل اسم "بلو بيري".

تعاون موسى في فيديو كليب "صنارة" مع كل من الشاعر الغنائي إسلام المصري، والملحن كريم عاشور، والموزع الموسيقي أمين نبيل، وعازف الجيتار باسم سعيد، والمنتج المنفذ طارق الأحمدي، وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج حسام حامد.

وانتشرت الفترة الماضية العديد من الإعلانات الدعائية الخاصة بأغنية "صنارة" في العديد من الشوارع بمنطقتي القاهرة والجيزة كدعاية للأغنية قبل طرحها.

وقال المطرب موسى في تصريحات صحفية إنه يعمل في الوقت الحالي على الانتهاء من باقي تحضيرات أغنيات ألبوم "بلو بيري" تمهيدًا لطرح أغنياته بشكل منفرد على طريقة الـ"سنجل" خلال الفترة المقبلة بشكل متتالي على مدار عام 2022، مشيرًا إلى أن الألبوم الجديد يتضمن العديد من الأغنيات المتنوعة بين الرومانسي والدرامي والمقسوم ويحمل العديد من المفاجآت للجمهور في مصر والوطن العربي.

وكان المطرب موسى طرح مؤخرًا أولى أغنيات ألبوم "بلو بيري" بعنوان "نقابة المجروحين" على طريقة الفيديو كليب وحققت الأغنية نجاحا كبيرا بين الجمهور في مصر والوطن العربي وتخطت نسبة مشاهدات الأغنية عبر موقع "يوتيوب" فقط 5 ملايين و800 ألف مشاهدة.

وتعاون موسى في كليب "نقابة المجروحين مع كل من الشاعر والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي أمين نبيل، ومهندس الصوت خالد سند، والمنتج المنفذ طارق الأحمدي، والكليب من إخراج محمد القاضي.

كلمات أغنية صنارة

"طاير بيك

قلبي ماسك فيك

لا في قلبيك

ولا فيه بعديك

نفسي م الناس

انا اخبيك

يارقمً واحد والباقي تحتيك

عالي لفوق

نجم خاطف ضوء

اشوفو ازاي

وابقي مخنوق

ايوا بكراش

جابني ليه الشوق

بشوفو بصراحه الحياه بتروق

بحبو وقولولو ماليش حد غيرو

دانا اليوم بطولو متابع خط سيرو

وكلو ف وجودو مالوش لازمه زيرو

مافيش جنبو اي جامدين