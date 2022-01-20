الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق أجنبى قتل طفلة للمفتى والحكم عليه 13 مارس

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بتحديد جلسة 13 مارس المقبل؛ للنطق بالحكم على أجنبي قتل طفلة بعد إحالة أوراقه إلى المفتى، لأخذ الرأى الشرعى فيه. 

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 2147 لسنة 2021 كلى شرق القاهرة، أن المتهم قتل المجني عليها طفلة، عمدا مع سبق الإصرار؛ على إثر خلاف سابق بوالدتها لرفضها مواعدته، حيث عقد العزم على الخلاص منها إرضاء لشهوة انتقامه.

وتبين من خلال تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم أعد لذلك الغرض مادة سريعة الاشتعال، وقام بشكلها على الطفلة المجني عليها، ثم أضرم بها النيران، وفر هاربا.

تم إبلاغ رجال الشرطة، الذين حضروا على الفور فى مكان الواقعة، وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى مرتكب الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أحالت القضية إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى أمرت بإحالة أوراقه إلى مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فيه.

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