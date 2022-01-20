وزير الصحة الأردني يبحث مع نظيره الليبي سبل تعزيز التعاون

بحث وزير الصحة الأردنية فراس الهواري، ونظيره في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، علي الزناتي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما في المجال الصحي المشترك.

وأبرز وزير الصحة الأردنية، خلال استقباله الزناتي في الوزارة الخميس، الإنجازات الأردنية على مستوى وزارة الصحة، والذي يتمثل بتدشين مراكز معتمدة عالميا للتدريب المتخصص في التمريض والطب، مؤكدًا أن الزيارة تدل على عمق العلاقة بين وزارتي الصحة في البلدين الشقيقين، وتعزيزها مع الأشقاء العرب.

بحث الوزيران آليات حل الملفات العالقة بهدف استمرار التعاون وتطويره على المستوى الأكاديمي والتدريبي، والسياحة العلاجية.

بدوره، عبر الوزير الليبي عن شكره وتقديره على الجهود التي تقوم بها الكوادر الصحية العاملة في القطاع الصحي الأردني، وما يولونه من اهتمام بالمرضى الليبيين، وتذليل بعض الصعوبات وتسهيل إجراءات دخول المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات الأردنية.

في وقت سابق، أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا دعم طرابلس بأكثر من 20 مليون دولار و1.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وذكرت السفارة في بيان أن "الولايات المتحدة حتى اليوم قدّمت عبر (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) أكثر من 20 مليون دولار كتمويل لمكافحة فيروس كورونا و1.4 مليون جرعة لقاح إلى ليبيا".

أضافت أنها ساعدت في إيصال الأكسجين ومعدات التبريد إلى المرافق الصحية في جميع أنحاء ليبيا، بالإضافة إلى إطلاق حملات إعلامية تشرح أهمية التطعيم.

وتعاني ليبيا من تدهور الوضع الوبائي، حيث حذّر مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض في خطاب رسمي موجه إلى وحدات الرقابة الصحية بالمنافذ من خطر كورونا الذي يهدد ليبيا.

وشدد على وجوب تعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية والتحقق من المستندات الصحية الخاصة بالمسافرين "القادمين والمغادرين بغرض الحد من سرعة انتشار الجائحة".