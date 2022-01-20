سوق الأسهم السعودية يصل أعلى مستوياته منذ يوليو 2006

اقتربت سوق الأسهم السعودية اليوم، من أعلى مستوياتها منذ يوليو 2006 وسجلته الأسبوع الماضي بينما انخفض المؤشر القطري متأثرا بأسهم البنوك.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية مرتفعا 0.3 بالمئة، ليرتفع للجلسة العاشرة على التوالي مدعوما بزيادة 3.2 بالمئة في سهم البنك السعودي الفرنسي.

وذكرت رويترز اليوم نقلا عن بيانات جمركية أن المملكة احتفظت بصدارة إمدادات النفط إلى الصين في 2021، إذ ارتفعت الواردات 3.1 بالمئة عن 2020 رافعة حصتها إلى 17 بالمئة من إجمالي الواردات الصينية.

وهبط المؤشر القطري 0.8 بالمئة متأثرا بتراجع أسهم البنك التجاري 6.8 بالمئة.

وأعلن البنك عن ارتفاع حاد في أرباحه السنوية لكنه تأثر سلبا بوضع استثماراته في تركيا التي تضررت جراء التقلب المستمر في السوق التركية وانخفاض قيمة الليرة.

وضمت قائمة الأسهم الخاسرة أيضا سهم مصرف الريان المتوافقة تعاملاته مع الشريعة الإسلامية الذي انخفض 1.6 بالمئة.

وفي أبو ظبي، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.8 بالمئة مدعوما بزيادة سهم شركة اتصالات 2.9 بالمئة وبنك أبو ظبي التجاري 2.2 %.

وقالت نتورك إنترناشيونال لمعالجة المدفوعات ومقرها دبي اليوم، إن الإنفاق في الإمارات تجاوز الآن مستويات ما قبل الجائحة وذلك بدعم من معرض إكسبو 2020 دبي.

وفيما يلي مستويات إغلاق المؤشرات الرئيسية لبورصات الشرق الأوسط:

السعودية.. صعد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 11732 نقطة.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.8 بالمئة إلى 8682 نقطة.

دبي .. استقر المؤشر دون تغيير عند 3169 نقطة.

قطر.. انخفض المؤشر 0.8 بالمئة إلى 12512 نقطة.

مصر.. زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 11732 نقطة.

البحرين.. هبط المؤشر 0.1 بالمئة إلى 1813 نقاط.

عمان.. صعد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 4236 نقطة.

الكويت.. انخفض المؤشر 0.1 في المئة إلى 8028 نقطة.