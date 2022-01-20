«التضامن»: 1.3 مليون مستفيد من الدعم النقدى «كرامة»

قال تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، إن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم "كرامة" بلغ مليونًا و328 ألفًا و389 مستفيدًا حتى يناير الجاري، مقارنة بمليون و325 ألفًا و839 مستفيدًا على مستوى المحافظات حتى ديسمبر الماضي، والذي يستهدف المُسنين، الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة أو أكثر، وذوي الإعاقة.

هذا ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة ما يزيد على 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا.

وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك العديد من الإجراءات للاشتراك فى البرنامج، ومنها:-

-الذهاب للوحدة الاجتماعية التابعة لسكن المتقدم المستندات المطلوبة وهى:-

-صور من بطاقة الرقم القومى جارية على عنوان المتقدم ولكل أفراد الأسرة فى 18 سنة فأكثر.

-صور من قسيمة الطلاق أو الزواج.

-صور من شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

-صورة من بطاقة التموين مميكنة ومدون عليها اسم مكتب التموين.

-قيد مدرسي لأطفال الأسرة من سن 6 إلى 18 سنة، وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

-كشف الإعاقة من كود اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.

-صورة من شهادة وفاة الزوجة/ الزوج للأرامل.

-صورة من شهادة الهجر أو شهادة الانفصال.

-صورة من إقرار الوصاية للأيتام.

-صورة من شهادة السجن لحالات سجن الأم والأب.

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة، السبت الماضي، 15 يناير الجاري من منافذ الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، موضحة استمرار الصرف لمن لم يتقاض خلال الأيام الماضية.