الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«اتحاد شباب العمال» يطلق حملة تشجير وتوعية بالسويس

التشجير
التشجير

نظم الاتحاد العام لشباب العمال التابع لوزارة الشباب والرياضة، حملة تشجير على مستوى محافظة السويس، بمشاركة عدد من السيدات من لجنة المرأة المركزية، وقاموا بزراعة الأشجار المثمرة في دور المسنين، لتستخدم في الظل والاستفادة من ثمارها، في إطار توجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بضرورة العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني تلبية لنداء معالي رئيس الجمهوريه الرئيس عبدالفتاح السيسى بجعل  عام 2022 عام مؤسسات المجتمع المدني وفي إطار سياسة الوزارة والاتحاد العام لشباب العمال.

أطلق "اتحاد شباب العمال" حملة تشجير وتوعية بالسويس


وقال عبدالعزيز سمير، رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، إنهم قاموا بعمل حملة تشجير، بهدف ترسيخ ثقافة التطوع لدى الشباب، وخلق ثقافة تطوعية مُــــتواصلة لا تختفي، وذلك لغرس هذه القيمة لدى الشباب للاستمرار معهم طوال حياتهم، والحفاظ على صحتهم الشخصية وسلامتهم.

وأكد عبدالعزيز سمير أن الاتحاد يبذل قصارى جهوده، لنشر فكر التشجير، وزيادة الرقعة الخضراء لإضفاء أبعاد جمالية وبيئية وصحية، تسهم  في نشر صورة مشرقة لوطننا مصر وتعزيز جودة الحياة فيها، قائلًا: "هنلف كل محافظات مصر وهنجمل بلدنا بإدينا عشان تبقى أفضل".

وأوضح رئيس الاتحاد العام لشباب العمال عبدالعزيز سمير، أن الاتحاد يعمل على توحيد الهدف البيئى عن طريق مشاركة جميع فئات المجتمع، وأن الهدف من تلك المبادرة هو حث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ونشر الوعي البيئي والحفاظ على المحميات الطبيعية وخفض معدل التلوث البيئي ودمج الشباب في العمل البيئي، فضلًا عن دعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة للشباب إلى جانب الحد من السلوكيات ذات الأثر البالغ في استنزاف الموارد البيئية والطبيعية لضمان مستقبل الأجيال القادمة وحقها في تلك الموارد في ظل التنمية المستدامة.

الاتحاد العام لشباب العمال وزارة الشباب والرياضة حملة تشجير محافظة السويس لجنة المرأة المركزية

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وائل لطفي

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