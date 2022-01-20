الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التحالف العربى: مقتل 60 حوثيًا وتدمير 4 آليات عسكرية فى مأرب

التحالف العربي
التحالف العربي

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، عن مقتل 60 حوثيًا وتدمير 4 آليات عسكرية في محافظة مأرب شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضح التحالف- في بيانٍ أوردته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الخميس- أنه نفذ 21 عملية استهداف ضد الحوثي في محافظة مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما أسفر عن تدمير 4 آليات عسكرية للحوثيين ومقتل أكثر من 60 عنصرًا.

وكان التحالف قد شن ضربات جوية، استهدفت المواقع الحوثية في صنعاء، مؤكدًا أنه تم تدمير مخازن ومنظومة اتصالات للطائرات المسيرة تابعة للحوثيين في جبل النبي شعيب.

من جانبه، أكد الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، سعي المملكة ودول الخليج العربي ليكون اليمن ضمن المنظومة الخليجية وينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية كسائر شعوب الخليج.

التحالف العربي السعودية اليمن صنعاء مارب

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وائل لطفي

رجل الإصلاح

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