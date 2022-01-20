كشف ملابسات تداول مقطع فيديو «تكبيل شخص» فى الغربية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "واتس آب" تضمن تكبيل مجموعة من الأشخاص لأخر ومواجهته بواقعة سرقة في الغربية.



جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "واتس آب" بين أهالى إحدى القرى بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية، يظهر خلاله أحد الأشخاص مكبلًا بالأحبال وبه إصابات بالوجه، ويقوم بعض الأهالى بمواجهته بواقعة سرقة.

وبالفحص أمكن تحديد هوية الشخص المذكور، وتبين أنه (عامل خردة - مقيم بذات القرية) وباستدعائه تبين إصابته (بكدمات بالوجه)، وبسؤاله اتهم (3 أشخاص- مقيمين بذات القريه) لقيامهم بالإمساك به وإيثاقه بالحبال والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته حال شروعه فى سرقة بعض الخردة من مخزن أحدهم.

ةعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة للأسباب المنوه عنها، وأضاف أحدهم "صاحب المخزن" بعدم تحرير محضر بالواقعة لتدخل الأهالى للصلح والتراضى بينهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.