«القاهرة» تطرح مدافن بجبانات سيدى عبدالله

نشرت محافظة القاهرة، في الجريدة الرسمية، إعلانها عن طرح عدد محدود من قطع الأراضي لإقامة مدافن عليها بمنطقة جبانات سيدى سيد عبدالله.

وأوضحت المحافظة أن التقديم يكون على 26 قطعة أرض فضاء بمساحة 20م2، و35 قطعة أرض فضاء بمساحة 30 م2، بمنطقة جبانات سيدي عبدالله، تصلح لإقامة المدافن عليها كزوائد تنظيم خلال الفترة من 1/ 2 / 2022 وحتى استكمال العدد.

وأضافت محافظة القاهرة أن التخصيص لقطعة الأرض بأسبقية الحجز، بمقابل 160 ألف جنيه لقطعة الأرض الواحدة، بمساحة 20 م2، وبمقابل 240 ألف جنيه لقطعة الأرض الواحدة بمساحة 30 م2 كحق انتفاع، يسدد المبلغ كاملًا فور استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة وتمام عملية البحث.

وتأتي شروط التقديم المستندات كتالي:

ـ أن يكون المقدم من سكان محافظة القاهرة.

ـ تقديم طلب مدفن بالمركز التكنولوجي لمحافظة القاهرة خدمة المواطنين ومرفق به صورة بطاقة الرقم القومي السارية لمقدم الطلب وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة.

ـ ألا يكون قد سبق للزوج أو الزوجة الحصول على مدافن من محافظة القاهرة.

ـ أن يكون المتقدم متزوجا وأرملا أو مطلقا.

ـ أولوية التخصيص طبقا لأسبقية التقديم لمن تتوفر فيه الشروط.

ـ دفع الرسوم المستحقة مع تقديم الطلب مبلغ ألف جنيه مصري فقط لا غير، لا يسترد ولا يتم بحث أي طلب إلا بعد دفع قيمة الطلب ويتم البحث عقب استيفاء المستندات المطلوبة.

البيانات المدرجة تكون على مسئولية مقدم الطلبة

ـ في حالة ثبوت حصول المتقدم على جبالة سابقا من محافظة القاهرة، يلغى التخصيص دون تحمل المحافظة إلى مسئولية مالية وقانونية، ولا يحق له استرداد أي مبالغ دفعها للمحافظة في حالة ثبوت سبق حصوله على مدفن بمحافظة القاهرة.

ـ قبول عقد 26 طلبا أساسيا، بالإضافة إلى عدد 4 طلبات احتياطي بالنسبة لقطع الأراضي بمساحة 20م2 وعدد 35 طلبا أساسيا، بالإضافة إلى عدد 4 طلبات احتياطي بالنسبة لقطع الأراضي بمساحة 30م2 فقط لا غير مع العلم بأن رسوم تقديم الطلب لا تسترد في حالة استحقاق المدفن أو عدم الاستحقاق.

- على المرخص الالتزام بالشروط المقررة بالترخيص الصادر عن محافظة.

مكان تقديم الطلبات:

تقديم الطلبات بالمركز التكنولوجي لمحافظة القاهرة ومرفق به المستندات المطلوبة على أن يتم تقديم الأصول عند استحقاق الترخيص.