جمعتهما علاقة غير شرعية.. إخلاء سبيل قاصر ابتزت طبيبًا بفيديو مخل بأكتوبر

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل قاصر متهمة بابتزاز طبيب يحمل جنسية إحدى الدول العربية ومساومته على مقطع فيديو مخل جمعهما بكفالة مالية.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة سبق اتهامها في قضية تعاطي مواد مُخدرة، كما أنها اعتادت الهرب من منزل أسرتها، والعيش مع بعض أصدقائها.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تقدّم طبيب يدرس في مرحلة الامتياز بإحدى الجامعات الخاصة، بشكوى ضد فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، بأن صورته خلال علاقة جنسية بينهما.

وقال المجني عليه في التحقيقات الأولية، إنه يقيم في مصر بسبب دراسته، كما أنه تعرف على إحدى الفتيات، ونشأت بينهما علاقة صداقة؛ تطورت إلى علاقة غير شرعية، ومارسا الجنس سويًا، داخل شقته في مدينة السادس من أكتوبر.

وأضاف الطبيب، أنه تفاجأ بأن الفتاة المتهمة قامت بتصوير فيديو لهما سويًا أثناء ممارستهما الجنس، وذلك لابتزازه، وطلب أموال منه، بعد أن تعرفت عليه في أحد المولات الشهيرة، مؤكدًا أنها حصلت على أموال منه، لعدم نشره الفيديو.

وتابع الطبيب المجني عليه: بعد أخذ الفتاة أموالًا مقابل عدم نشر الفيديو؛ قررت الاتصال به مرة أخرى، لطلب أموال نظير عدم نشر الفيديو وإرساله إلى أصدقائه وأقاربه.