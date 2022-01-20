«الدستور» فى مسرح جريمة مقتل بطلة كرة السرعة روان الحسينى «فيديو»

رصدت عدسة "الدستور" مسرح جريمة قتل البطلة العالمية لكرة السرعة روان الحسيني، الطالبة بكلية التربية ابنة مدينة دسوق بمحافظة كفرالشيخ، وذلك أعلى سطح عقار سكني، حيث قام القاتل بتتبع روان منذ خروجها من نادي دسوق الرياضي حتى وصلت لذلك العقار لكي تزور خالتها وهناك دخل وراءها القاتل وقام بكتم أنفاسها حتى صعد بها إلى السطح وسرقها وقام بخنقها.

وتبين وجود ظلام حالك في كافة طوابق العمارة السكنية وهدوء وعدم وجود حارس للعقار هو ما شجع القاتل للدخول وراء روان تلك العمارة وقام بجرها من مدخل العمارة إلى سطحها متجاوزا 6 طوابق وهو يكتم أنفاسها بعد أن تملك منها، وعندما صعدنا إلى السطح وجدناه مغلقا بباب حديد بعد وقوع الجريمة، وحاولنا الحديث مع سكان العقار الذي تم قتل روان فيه إلا أنهم قد رفضوا الحديث مطلقا في الأمر أو التصوير.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفرالشيخ، قد تمكنت من إلقاء القبض على مسجل خطر، مقيم بمدينة دسوق، وذلك عقب تحديده بمعرفة فِرَق البحث التي كلفتها مباحث مديرية أمن كفرالشيخ بكشف غموض واقعة مقتل لاعبة كرة السرعة روان محمد الحسيني.

وخلال 24 ساعة تقريبًا، تمكن فريق البحث من تحديد هوية قاتل اللاعبة روان محمد الحسيني، لاعبة كرة السرعة بنادي دسوق الرياضي، ومنتخب جامعة كفرالشيخ، والحاصلة على بطولة العالم للأندية مع فريقها.

وتبيَّن أن المتهم استغل الظلام بمدخل العمارة السكنية وباغت المجني عليها، وأرغمها على الصعود لسطح العمارة ثم خنقها، وعاود خنقها مرة أخرى بإيشارب، ثم سرقة الحلق الخاص بها والهاتف المحمول وغادر محل الواقعة.

وعقب تحديد هويته، تبيَّن أنه (إ.م.م) مسجل خطر، مقيم بمدينة دسوق، وجرى اتهامه في 17 سابقة من بينها الاتجار بالمواد المخدرة والسرقة والبلطجة، وعند مواجهته بما أسفرت عنه جهود فريق البحث، اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة، وأن الهدف منها السرقة، حيث سرق الحلق الخاص بها وهاتف محمول.

فيما قرر المستشار هشام علام، رئيس نيابة دسوق العامة، تحت إشراف المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابة كفرالشيخ الكلية، حبس المتهم بقتل روان الحسيني لاعبة كرة السرعة بنادي دسوق الرياضي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يراعى التجديد له في الموعد القانوني.