غلق مطعم مأكولات سورية شهير بالطالبية بعد ضبط لحوم ودواجن فاسدة

شنت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية وشرطة المرافق وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والتغذية حملات مكبرة على المطاعم والماركات والأسواق بحى الطالبية للتأكد من صلاحية وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين وضبط المخالفات.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مطعم مأكولات سورية بشارع ترسا بحي الطالبية، وذلك بعد ضبط لحوم مجهولة المصدر ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي ومخالفة للمعايير البيئية والصحية، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية بمتابعة أشرف تامر رئيس حي الطالبية.

وتأتي الحملات انطلاقًا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامة المنتجات والتصدي لمحاولات الغش والتدليس وانطلاقًا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات علي المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.