كتاب «المتاحف وبناء شخصية الطفل الإبداعية».. جديد محمد أحمد عبد السلام

صدر حديثا عن دار العربي للنشر والتوزيع، كتاب "المتاحف وبناء شخصية الطفل الإبداعية" للدكتور محمد أحمد عبد السلام.

ويعد هذا الكتاب هو الطرح الأول من نوعه، والذي يتناول قياس مدى قدرة البرامج التربوية والتعليمية المتحفية في إعادة هيكلة وتشكيل الوعي الطفولي، والسعي لتطوير مدارك الطفل، وزيادة قدرته الاستيعابية للأمور والتغيرات الطفيفة والجذرية من حوله. كما يعرض الأنشطة المتحفية التي تهدف بشكل عام إلى تزكية مفاهيم التعاون والعمل الجماعي، وقياس مدى القدرة على مواجهة التحديات المتباينة والمتزايدة في القرن الحادي والعشرين.

ويتضمن الكتاب في فصوله الأربعة رؤية عامة وشاملة عن دور المتاحف في توفير البيئة التمكينية للطفل العربي، ومدى كيفية تحقيق الاستثمار المعرفي والتربوي للمتحف بصفته مؤسسة تربوية وتعليمية وتثقيفية وترفيهية متكاملة، فالمتاحف يمكنها أن تؤدي أكثر من دور تربوي وتعليمي بكفاءة متناهية حال توفر الموارد البشرية والمادية اللازمة لذلك، كما أن التقييم للدور المتحفي في مجالات التربية والتعليم يكون تقييمًّا واقعيًّا وملموسًّا للغاية، ودورها التطبيقي له آثار حقيقية يراها المُرِبيّ وتستشعرها الأسرة نفسها، بل ويدركها الطفل ذاته ويسعد بما يحل في داخله من تغيّر كبير أحدثته له البيئة التمكينية الإبداعية بالمتحف، فيصبح الإبداع والتغلب على المشكلات وكيفية إدارة وحل الأزمات، والطموح المتطلع، والأخلاق القويّمة، كل ذلك بمثابة مهارات راسخة في ذاتيته ومتأصلة في نفسه.

ويعقد الكتاب تحليل ومقارنات متعددة بين تجارب التعليم والتربية المتحفية في المتاحف العالمية ومتاحف الوطن العربي، وكيف يُمكن لصانعي القرار في المؤسسات التربوية والتعليمية أن يضعوا برامج تأهيلية وتمكينية للطفل، على أن تكون المتاحف هي البيئة الحاضنة لهذه البرامج، فبات التعليم المتحفي بيئة رئيسة لا تقل أهمية في دورها عن دور المدرسة والأسرة؛ لتنشئة الأطفال على مفاهيم الابتكار والإبداع، وفق متطلبات العصر الراهن للثورة التكنولوجية الهائلة.

واعتمد المؤلف على سرد الحقائق العلمية والمتحفية المُثبتة بالأدلة والبراهين، ومباحثة الجانب التطبيقي والمهني بالمتاحف في مجالات التعليم والتربية للأطفال، ورصد تجارب للمربيين المتحفيين وأحدث الوسائل التعليمية التي يستخدمونها في تزكيّة الوعي الطفولي، وحث مواطن الإبداع في شخصية الطفل، ومدى قدرته على تطوير مهاراته واكتساب مهارات جديدة؛ ليكون هذا المنتج العلمي بمثابة خطوة أولية لوضع خريطة مرئية شاملة للتنمية المتحفية المستدامة في مجال التعليم الإبداعي للطفل العربي.

المؤلف محمد أحمد عبد السلام دكتور الآثار والحضارة الإسلامية ومدير إدارة المجموعات الفنية بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة. وله ماجستير في الآثار والحضارة الإسلامية، بقسم الفنون الإسلامية جامعة حلوان عام 2013، بعنوان: "السجاد المغولي الهندي من خلال التحف الباقية وتصاوير المدرسة المغولية الهندية- دراسة أثرية فنية. ودكتوراه في الآثار والحضارة الإسلامية، قسم الفنون الإسلامية جامعة حلوان عام 2017 بعنوان: "الفنون الإسلامية في الصين وأثرها على فنون اليابان وكوريا في الفترة (8-13هـ/14-19م) دراسة أثرية فنية". ودبلوم المتحف البريطاني بلندن في "الدراسات المتحفية والأثرية وحفظ التراث"، 2013.

وصدر له كتاب "التأثيرات الفنية والثقافية للمسلمين على بلاد اليابان" عن مؤسسة جمعة الماجد في الإمارات العربية المتحدة عام 2021. وكتاب "النُظُم التعليمية وتاريخ تقدم العلوم التطبيقية في حضارة المسلمين" عن مؤسسة الملتقى القطري للمؤلفين في قطر عام 2021. وكتاب "المسلمون في كوريا- صفحة مشرقة من تاريخ مجهول" عن مؤسسة راشد بن حمد للنشر، بالإمارات العربية المتحدة عام 2020. وكتاب "أثر هجرة المسلمين على ثقافة وفنون الشرق الأقصى، دراسة تاريخية حضارية" طباعة جامعة قطر ومنظمة الإسيسكو العالمية عام 2019.