إحباط 7 محاولات سفر بأوراق مزورة وتهريب بضائع بالمنافذ الجمركية

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، جهوده في إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ الجمركية، لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها: ضبط 7 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، 51 قضية فى مجال الأمن العام، وتحرير 1517 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 260 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما تم ضبط 7 قضايا فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.