الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المدارس التكنولوجية»: قبلنا 4 آلاف طالب العام الماضي

الدكتور عمرو بصيلة
الدكتور عمرو بصيلة

قال الدكتور عمرو بصيلة، مدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه عند بناء مدارس التكنولوجيا التطبيقية تم التركيز على تقديم المهارات للطلاب.

وأوضح بصيلة، أن هدف الوزارة إنشاء شبكة كبيرة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية والتي يحتاجها سوق العمل، موضحا أن هناك تعاون بين جميع الشركاء فى القطاع الخاص والوزارات المعنية، مشيرا إلى أنه أصبح لدى الوزارة حاليا 28 مدرسة بجانب الـ5 مدارس التي تم إطلاقها اليوم، مضيفا أن طلاب هذه المدارس هم سفراء للوزارة.

وأشار إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، تتميز بقدرتها بالوصول لدى الطلاب، وأيضا تأهيل المعلمين والشراكة مع القطاع الخاص التى تسمح أن تقدم الوزارة ما يحتاجه سوق العمل، بالإضافة إلى الاعتماد والجودة التى تسعى إليه الوزارة خاصة تأسيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد، كما أن  الخريجين من هذه المدارس معتمدون دولين من خلال الشركاء، مشددا على أنه هذا العام تم تلقي 42 ألف طلب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية وتم أخذ 4 آلاف طالبا فقط ومن ثم نسعى إلى زيادة هذه المدارس، مضيفا أنه يتم اختيار الطلاب بعناية وكل هذه الأمور تم إنجازها.

وأوضح عمرو بصيلة، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية مصنفة بين مدارس صناعية وتجارية وزراعية وغيرها من التخصصات التى يحتاجها سوق العمل.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن فكرة إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية كخطوة لإصلاح منظومة التعليم الفنى بدأت منذ 2017، بالتوزاي مع إصلاح وتطوير التعليم العام.

وأشار شوقي إلى أن إطلاق مدارس للتكنولوجيا التطبيقية اليوم يأتي في إطار إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مضيفا أن إنشاء هيئة ضمان الجودة والاعتماد تضمن اعتماد شهادة للطلاب من الداخل والخارج، مع تطوير مهارات المعلمين وأيضا تحديث المناهج لتقوم على الجدارات مع مشاركة أصحاب الأعمال من القطاع الخاص ومن يدير التعليم الفنى مجموعة من الوزارات التى لها دور فى إصلاح منظومة التعليم الفني.


 

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