«أبوالغيط» يدعم الحوار الوطنى الشامل فى جزر القمر

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بدعوة رئيس جمهورية القمر عثمان غزالي للجامعة العربية بدعم مبادرته للحوار الوطني الشامل.

كما عبر أمين العام لجامعة الدول العربية، عن كامل ترحيبه بمبادرة الوفاق الوطني الشامل التي أطلقها غزالي، مؤكدًا على دعم ومؤازرة كل ما من شأنه توطيد وتثبيت ركائز السلم في جمهورية القمر وتلبية تطلعات شعبها من أجل مزيد من التنمية والرخاء، وذلك في رسالة وجهها الأمين العام إلى الرئيس القمري هذا الأسبوع.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة، بأن "أبوالغيط" كان قد تلقى خطابًا من الرئيس غزالي يشرح فيه الإطار السياسي والقانوني لمبادرته للوفاق الوطني الشامل، وما حظيت به من استجابة واسعة داخل المجتمع القمري، ويدعو فيه الجامعة العربية إلى مواكبة هذه المبادرة سياسياً وفنياً.

وأضاف المصدر، أن الأمين العام وجه الجهات المعنية في الجامعة العربية بإجراء المشاورات اللازمة مع الأطراف القمرية ذات الصلة في العاصمة القمرية موروني من أجل تقديم كل أشكال المساندة المطلوبة، هذا ومن المزمع أن تبدأ هذه المشاورات بين الجانبين الأسبوع المقبل.