بالأسماء.. 17 مرشحًا على منصب نقيب المهندسين فى الأسبوع الأول

قال الدكتور معتز طلبة رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقابة العامة للمهندسين، أن الأسبوع الأول لتلقي طلبات الترشح شهد تقديم 17 مرشحًا على منصب النقيب العام.

وجاءت أسماء المرشحين كالتالي: هاني سيد محمد ضاحي، وأحمد عثمان أحمد عثمان، وعبدالله عبد المنعم عبدالله سالم، وحافظ فؤاد عبدالرحمن سالم، وفيصل محمود عوض حسنين، وأيمن فتحي حسين بطيشة، وطارق محمد عزت النبراوي، وعزت عرفة حسن جمعة، وسيد محمد شحاتة أحمد، ومحمد صلاح عزت ابراهيم، وغريب متولي ابراهيم زيدان، ومحمد، وسامي عبد المعطي عابدين، وإيمان جابر علام محمد، ولطفي محمد محمد عفيفي، ومجدي نجيب محمد السيد صالح، ومحمد نجيب سليمان البس، وسامح فوزي محمد سالم

وأكد طلبة أنه منذ اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح يوم 12 من يناير الجاري واللجنة تعمل بشكل يومي لاستقبال المرشحين على جميع المناصب، مشيرا إلى أن العمل يتم طبقا لمنظومة إلكترونية ويستمر يوميا من الـ 10 صباحا حتى الـ 6 مساءً، بما في ذلك يومي الخميس والجمعة والعطلات الرسمية دون توقف.

فيما نشبّ خلاف بين وفد نقابة المهندسين خلال زيارته لمحافظة أسوان، وذلك بين أحمد عثمان أحمد عثمان وكيل النقابة وهشام أبو سنة، رئيس نقابة القاهرة الفرعية، خلال حفل تكريم الرواد والمتميزين من مهندسي نقابة أسوان الفرعية برئاسة المهندس محمد فرج الله.

ووفق البروتوكول والأعراف كان من المفترض أن يكون أحمد عثمان، هو رئيس الوفد بصفته وكيل النقابة العامة، إلا أن هاني ضاحي، النقيب العام، أبلغ بأن يكون هشام أبو سنة هو رئيس الوفد، وحينما دخل أحمد عثمان قاعة الاحتفال غضب من الأمر وتحدث أن هذا لا يجوز ولا يصح خرق قواعد البروتوكول وأنه في حالة غياب النقيب فإن الوكيل هو من يمثل النقابة.

وازداد الموقف سوءا، في ظل إصرار هشام أبو سنة المكلف من النقيب الحالي ضاحي على تصدر المنصة وانسحب على إثرها " عثمان"، وعندما حاول بعض أعضاء نقابة أسوان إعادته أكد أنه لن يقبل بذلك وأن هاني ضاحي النقيب الحالي سوف ينسحب من الانتخابات ولن يكمل سباق الانتخابات.

وكان مكتب أحمد عثمان أحمد عثمان، وكيل النقابة، قد أصدر بيانا أكد فيه أن "عثمان" هو رئيس الوفد الذي زار أسوان، الأسبوع الحالي، ورد المركز الإعلامي للنقابة ببيان أشار فيه إلى أن هشام أبو سنة، هو رئيس الوفد.