بعد رفض أنجيلا ميركل للعمل الأممي.. ماذا يفعل قادة العالم السابقين؟

يتركون بصمات كبرى في حياة الشعوب سواء كانت جيدة أو سيئة، ولكن عندما تنتهي ولاياتهم ينساهم الجميع ويبقى أثرهم فقط، فرؤساء العالم غالبا ما يختفون عن الأضواء بعد انتهاء مدة رئاساتهم، منهم من يتجه لممارسة هواياته واعتزال العمل نهائيا، ومنهم من اختار العمل في مجالات بعيدة تماما عن السياسة، إلا أن معظمهم اختار كتابة مذكراته، وخصوصا رؤساء الولايات المتحدة السابقين.

أنجيلا ميركل

رفضت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل عرض للعمل اقترحه عليها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مؤكدة أنها متفرغة لكتابة مذكراتها، واكتفى مكتبها ببيان مقتضب قال فيه "أنجيلا اتصلت هاتفيا بالأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الماضي وشكرته وأبلغته أنها لن تقبل العرض"، ولم يكشف طبيعة العرض.

وبحسب شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، فإن المستشارة الألمانية السابقة قررت الانسحاب من الحياة السياسية نهائيًا في 8 ديسمبر.

وقالت الشبكة في تقريرها، إن ميركل قررت كتابة مذكراتها السياسية وكواليس أهم القرارات التي اتخذتها خلال وجودها في السلطة، والتي استمرت 16 عامًا، وستستغرق عامين أو 3 أعوام لكتابتها.

باراك أوباما

بعد انتهاء فترتي رئاسة باراك أوباما للولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت مثيرة للجدل بصورة كبيرة لكونه أول رئيس أمريكي من أصول أفريقية وسياساته وقراراته التي أفسدت علاقة الولايات المتحدة بدول الشرق الاوسط، اتخذ أوباما وزوجته قرارا غير متوقع باعتزال الحياة السياسية تماما.

وتعاقد أوباما وزوجته ميشيل مع شركة نيتفليكس الشهيرة لإنتاج الأفلام والمسلسلات، واعتبر البعض أن قرار أوباما جاء لاستكمال حياته بشكل كريم لأنه لا يعد من الأغنياء كما أنه محاضر جيد للغاية.

كما كتب اوباما مذكراته وكواليس إقامته في البيت الأبيض لمدة 8 سنوات بعنوان "أرض الميعاد" مقابل 20 مليون دولار.

نيكولا ساركوزي

في عام 2012 أعلن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عن اعتزاله الحياة السياسية تماما، ولكن في عام 2014 عدل عن قراره ورشح نفسه للانتخابات الرئاسية الفرنسية ليس بهدف الفوز والعودة لقصر الاليزيه مرة أخرى ولكن لعقد المؤتمرات واللقاءات الصحفية والإعلامية وجني آلاف اليوروهات في أيام قليلة، ليسير على خطى عدد من الزعماء السابقين وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، إلا أن كلينتون كتب أيضا مذكراته وصدرت في كتاب بعنوان "حياتي".

جيرهارد شرودر

اختار المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر طريق اعتبره الكثيرون في أوروبا وألمانيا غريب للغاية، حيث اتجه لمجال المال والأعمال، ولكن عن طريق العمل في الشركة الروسية جازبروم، وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسا لعملاق البترول الروسي روسنفت.

جورج دبليو بوش

بعد انتهاء فترة رئاسة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، التي اشتهرت بغزو العراق وإشعال الحروب قي الشرق الأوسط، اختار ترك المجال السياسي تماما.

وعمل جورج دبليو بوش في مكتبته الضخمة الواقعة بولاية تكساس والتي تم افتتاحها في العام 2013.

كما كتب بوش مذكراته وصدرت في كتاب بعنوان "قرارات مصيرية".

واعتبرت مذكراته من أكبر الكتب فهو يتكون من 676 صفحة كشف فيها تفاصيل 8 سنوات قضاها داخل جدران البيت الأبيض، كما أنه هو الكتاب الأهم والوحيد المترجم للعربية للرئيس الأمريكي السابق الذي صدرت نسخته الأصلية عام 2010.