الإدارات التعليمية تعلن وصول ورق المفاهيم للصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت الإدارات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية، وصول ورق المفاهيم لطلاب الصف الثاني الثانوي، وهو ورق مفاهيم المواد الدراسية، طبقاً لما ورد من الإدارة التعليمية.

وقالت الإدارات التعليمية في تنبيهات لها: ومن يريد طباعتها لا مانع، واصطحابها معه في لجنة الامتحانات، طبقاً لتعليمات الوزارة.

وكان قد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه لا تعديل فى جداول ومواعيد امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، وكل ما ينشر في هذا الصدد لا أساس له.

مواعيد امتحانات الصف الأول الثانوي:

السبت ٢٢ يناير امتحان اللغة العربية

الإثنين ٢٤ يناير امتحان الكيمياء والجغرافيا

السبت ٢٩ يناير امتحان التاريخ والاحياء

الاثنين ٣١ يناير امتحان الفيزياء والفلسفة والمنطق

الأربعاء ٢ فبراير امتحان الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية

جدول امتحان الصف الثاني الثانوي:

الأحد ٢٣ يناير امتحان اللغة العربية وتطبيقات الرياضيات والجغرافيا

الثلاثاء ٢٥ يناير امتحان اللغة الأجنبية الأولى

الأحد ٣٠ يناير امتحان الجبر والتفاضل والأحياء والفلسفة والمنطق

الثلاثاء ١ فبراير امتحان اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ

الخميس ٣ فبراير امتحان الكيمياء وعلم النفس والاجتماع

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن معلومات عن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والتي تنطلق السبت المقبل، وهي:

- جميعها ورقية

- في موعدها وفق الجداول المعلنة

- 70% اختيار من متعدد و30% مقالية

- يضعها المعلم الأول لكل مادة

- الالتزام بمعايير المركز القومي للامتحانات

-يسمح للطلاب باستخدام التابلت للوصول إلى الكتاب الإلكتروني وبنك المعرفة

- الإجابات في نفس ورقة الأسئلة أو في ورقة منفصلة وفقًا لما تقرره المدرسة.

- النتيجة بالتقدير وليس الدرجات

- التقديرات تكون كالتالي: من 85 إلى 100 ممتاز من 65 لأقل من 85 جيد جدًا من 50 لأقل من 65 جيد أقل من 50 ضعيف

- تُشكل لجنة للنظام والمراقبة بكل مدرسة لحساب نتيجة الطالب النهائية وإعلانها.