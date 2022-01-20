في آخر إحصائية.. 2.1 مليون من الدعم النقدي«تكافل»

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل" بلغ 2 مليون 107 آلاف 440 مستفيدًا حتى يناير الجاري، مقارنة بـ2 مليون و و105 ألفا و943 مستفيدا خلال ديسمبر الماضي.

كما أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة ما يزيد على 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا.

وأوضحت وزارة التضامن، أن حوالي 2.5 مليون سيدة يحصلن على «تكافل وكرامة» (بنسبة 75%) بما يصل الى 1,54 مليار جنيه تكلفة شهرية، هذا بالاضافة إلى استخراج أوراق ثبوتية لحوالي 800 ألف سيدة، ومنها شهادات زواج، بطاقات رقم قومي، شهادات ميلاد للأطفال، وشهادات طلاق.

- شروط الحصول على معاش "تكافل"

اكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك 3 شروط للحصول على الدعم النقدي “تكافل” وهى حضور 80% للابناء خلال ايام الدراسة، فيما ياتي الشرط الثاني لزيارة الأم ومتابعتها للوحدة الاجتماعية مع أطفالها بما يصل إلى 4 مرات سنويا، كذلك وضعت الوزارة مؤخرًا شرط عدم الزواج المبكر للبنات أقل من 18 عامًا.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه لابد من وجود عدة مستندات للتقديم على الدعم النقدي" تكافل وكرامة" وهى:

-عدد واحد صورة من البطاقة الشخصية للرقم القومي.

-عدد واحد صورة من شهادات ميلاد الأطفال بالأسرة.

-عدد واحد صورة من بطاقة التموين.

-عدد واحد صورة من قسيمة الطلاق.

-صورة من شهادة الوفاة لعائل الأسرة إن وجدت.

- شهادة الهجرة أو ما يعدلها يدل على الانفصال.

اما عن اهم شروط عدم الحصول على الدعم هى:-

امتلاك أرض زراعية بما يصل إلى نصف فدان فأكثر.

ـ ايجار أرض زراعية تصل إلى فدان فأكثر.

ـ امتلاك عقار أو أكثر غير السكن.

ـ امتلاك محل تجارى أو أكثر.