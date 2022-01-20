الخميس 20 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بطعنات نافذة.. حبس سائق «توكتوك» قتل زميله في مشاجرة بالغربية

توكتوك
توكتوك

قررت نيابة زفتى بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، حبس سائق توك توك، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل أحد زملائه بطعنات نافذة أودت بحياته خلال مشاجرة لخلافات بينهما.

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم زفتى بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بمنطقة سوق الغزالي ومقتل أحد الأشخاص، وانتقلت الأجهزة الأمنية بالقسم لمكان البلاغ، وتبين مقتل "م.م" سائق توك توك إثر مشاجرة مع أخر سائق توك توك، قام على إثرها المتهم بطعن زميله عدة طعنات بسلاح أبيض أودت بحياته في الحال.

وتم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم.

نيابة زفتى الغربية حبس سائق توك توك قتل

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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