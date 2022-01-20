الخميس 20 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مجهول يدمر علاقة شاب وخطيبته بعد نشره صورًا جنسية مفبركة لهما بالدقهلية

ارشيفية
ارشيفية

استدعت النيابة العامة، بمحافظة الدقهلية، شابًا مقيمًا بالمحافظة عقب تقدمه ببلاغ لمديرية الأمن، أفاد فيه بتعرضه لواقعة ابتزاز إلكتروني، ونشر صور إباحية مفبركة له ولخطيبته على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مجهول.

وتقدم شاب ببلاغ لمديرية أمن الدقهلية أفاد فيه بتعرضه لانتهاك حياته الشخصية من قِبل مجهول، حيث فوجئ برقم وهمي يراسله عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس آب»، يسبه بأبشع الشتائم، الأمر الذي أثار غضب الشاب، ودفعه للبحث عن هوية من يراسله خاصة بعدما تبين أن هذا الشخص يعرف كافة تفاصيل حياته.

وأثناء محاولات الشاب للتعرف على هوية المتهم فوجئ بالأخير يرسل له صورًا مفبركة له ولخطيبته في أوضاع جنسية غير حقيقية، فضلًا عن نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، ما هدد علاقة المجني عليه بأسرة خطيبته، ولما تكرر الأمر توجه الشاب إلى مديرية الأمن بالدقهلية لتحرير محضر بالواقعة، وأرفق بالمحضر الصور والفيديوهات والمحادثات المتعلقة بالواقعة.

وطلب من رجال الشرطة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف هوية المتهم، حيث إنّ المتهم مستمر في عملية الابتزاز وإن حياته توقفت بعد انتشار الصور والفيديوهات المفبركة على مواقع التواصل، لافتًا إلى إصابته بحالة نفسية سيئة.

النيابة العامة الدقهلية ابتزاز إليكتروني صور إباحية مفبركة خطيبته

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

الأكثر قراءة

مصرع مهندس وإصابة 9 آخرين فى انهيار سقف مبنى تحت الإنشاء بالإسماعيلية

إلغاء التعامل على الذهب «المدموغ تقليديًا»؟.. الحكومة توضح الحقيقة

خبير يكشف مصير أصحاب المعاشات من الزيادات الأخيرة

صقيع وحرارة «تحت الصفر» خلال 3 أيام على المحافظات

تبدأ على السواحل ونشاط للرياح غدا.. «الأرصاد» توضح خريطة سقوط الأمطار اليوم

الرئيس السيسى ونظيره الكورى يشهدان التوقيع على اتفاقيات تعاون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

توقعات عام 2022«3»

د. بهي الدين مرسي

وفى مزاحمة الفقراء لذة للمترفين

محمد العسيري

مدينة للتراث عند أقدم معبد

د.محمد شادي

سياحة مؤتمرات حتى الحد الأقصى

حسين دعسة

هناك من يناصر حرية ومشاركة المرأة.. غالبا في الظلام!

إبراهيم داود

بهجة منير مراد.. فى مئويته

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

لغز بات يام.. تفاصيل اعتقال 4 إسرائيليين لارتكابهم اعتداء على خلفية قومية

3 دول أوروبية تجدد دعواتها إلى إسرائيل لوقف بناء المستوطنات في الضفة

الاتحاد الأوروبي: عمليات الهدم الإسرائيلية غير قانونية وتؤجج التوترات