مجهول يدمر علاقة شاب وخطيبته بعد نشره صورًا جنسية مفبركة لهما بالدقهلية

استدعت النيابة العامة، بمحافظة الدقهلية، شابًا مقيمًا بالمحافظة عقب تقدمه ببلاغ لمديرية الأمن، أفاد فيه بتعرضه لواقعة ابتزاز إلكتروني، ونشر صور إباحية مفبركة له ولخطيبته على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مجهول.

وتقدم شاب ببلاغ لمديرية أمن الدقهلية أفاد فيه بتعرضه لانتهاك حياته الشخصية من قِبل مجهول، حيث فوجئ برقم وهمي يراسله عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس آب»، يسبه بأبشع الشتائم، الأمر الذي أثار غضب الشاب، ودفعه للبحث عن هوية من يراسله خاصة بعدما تبين أن هذا الشخص يعرف كافة تفاصيل حياته.

وأثناء محاولات الشاب للتعرف على هوية المتهم فوجئ بالأخير يرسل له صورًا مفبركة له ولخطيبته في أوضاع جنسية غير حقيقية، فضلًا عن نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، ما هدد علاقة المجني عليه بأسرة خطيبته، ولما تكرر الأمر توجه الشاب إلى مديرية الأمن بالدقهلية لتحرير محضر بالواقعة، وأرفق بالمحضر الصور والفيديوهات والمحادثات المتعلقة بالواقعة.

وطلب من رجال الشرطة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف هوية المتهم، حيث إنّ المتهم مستمر في عملية الابتزاز وإن حياته توقفت بعد انتشار الصور والفيديوهات المفبركة على مواقع التواصل، لافتًا إلى إصابته بحالة نفسية سيئة.