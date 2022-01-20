لخلافات سابقة.. حبس سائق «توكتوك» قتل زميله في مشاجرة بالغربية

قررت نيابة زفتى محافظة الغربية، اليوم الخميس، حبس سائق توكتوك، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل سائق توكتوك ، بطعنات نافذة أودت بحياته خلال مشاجرة لخلافات بينهما.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم زفتى بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بمنطقة سوق الغزالي ومقتل أحد الأشخاص، وانتقلت الأجهزة الأمنية بالقسم لمكان البلاغ، وتبين مقتل "م.م" سائق توكتوك إثر مشاجرة مع أخر سائق تو توك ، قام على إثرها المتهم بطعن زميله عدة طعنات بسلاح أبيض أودت بحياته في الحال.

وتم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم.