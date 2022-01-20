الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم البحيرة يتفقد اللجان الامتحانية بإيتاى البارود التعليمية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بمتابعة سير العملية الامتحانية بمدارس المحافظة والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للطلاب والمعلمين.

وقام صباح اليوم يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة يرافقه محمود الزرقا مدير عام التعليم الفنى و محمد دسوقى _ مدير  عام إدارة إيتاى البارود التعليمية بجولة تفقدية على بعض اللجان الامتحانية لصفوف النقل، وتفقدوا مدرسة الشهيد  محمد محمود الحصاوى بادارة ايتاى البارود التعليمية  لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى ٢٠٢١ /٢٠٢٢  حيث يؤدى طلاب الصف الرابع الابتدائى اليوم ختام  الامتحانات  فى مادة الرياضيات كما قاموا بتفقد مدرسة الشيخ محمود شلتوت الاعدادية،حيث يؤدى طلاب الصف الاول الاعدادى الامتحان فى مادتى اللغة الإنجليزية والتربية الفنية. 

وأكد وكيل الوزارة خلال جولته على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطهير وتعقيم اللجان واستخدام أجهزة الكشف الحرارى ومراعاة المسافات البينية والتباعد الاجتماعى الآمن لمجابهة فيروس كورونا كما وجه بضرورة مراعاة الدقة التامة فى تقدير الدرجات والرصد والمراجعة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة إلى أن إجمالى أعداد طلبة الصف الرابع الابتدائى بنطاق المحافظة هذا العام قد بلغ   ١٤٥٥٧٨ وأن اجمالي أعداد طلاب الصف الاول الاعدادى  بلغ ١٠٨٤٢٢ طالب وطالبة

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أية معوقات تؤثر على سيرها بالتنسيق الكامل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة وجميع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وحل أية مشكلات قد تواجه الطلاب أثناء أداء الامتحانات، وان الامتحانات تجرى وسط إجراءات إحترازية ووقائية مكثفة للطلاب والمعلمين حفاظا على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، ولم تتلقي غرفة العمليات أية شكاوى خاصة بسير العملية الامتحانية بمدارس المحافظة ومع ختام امتحانات الصف الرابع الابتدائى اليوم أكد وكيل الوزارة على أن أسئلة الامتحانات قد شملت المنهج ولم ترد لغرفة العمليات أية شكاوى خاصة بها وذلك كأول تجربة حقيقية لهم فى منظومة المناهج الجديدة المطورة وفقا لنظام التعليم الجديد الذى يهدف إلى قياس نواتج التعلم ومدى استيعاب الطلاب للمناهج الدراسية الجديدة. 

محافظة امتحانات محافظ البحيرة وكيل وزارة التربية والتعليم محمد محمود الرياضيات

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وائل لطفي

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