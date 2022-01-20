«مسافرون» تضع خطة لتنشيط السياحة الداخلية خلال إجازة نصف العام

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، إن السياحة الداخلية لا تقل أهمية عن السياحة الخارجية بما تمثله من نسب إشغالات وإحداث حركة ورواج كبير بالمنتجعات السياحية، كما أنها تخلق نوعا من الارتباط والعشق بين المصريين وبلدهم مصر التي يستمتعون بجمالها في كل مكان يذهبون إليه.

ودعا عبداللطيف، في تصريحات له اليوم، إلى تفعيل مبادرات تنشيط السياحة الداخلية للمصريين خاصة الشباب من قبل وزارة السياحة والقرى والفنادق السياحية، على أن يكون ذلك بالتزامن مع مبادرة من مصر للطيران لتوفير رحلات طيران لوجهات مصر السياحية المختلفة باسعار مناسبة لفترة معينة في موسم الشتاء خاصة اننا مقبلون على إجازة نصف العام الدراسي.

وناشد بضرورة تفعيل مبادرة شتى في مصر بشكل أكبر وإضافة تعديلات عليها لجذب أكبر عدد من المصريين والشباب للمشاركة فيها وزيارة معالم بلدهم السياحية.

واقترح عبد اللطيف عددا من النقاط يمكن من خلالها جذب السياحة الداخلية وتشجيع المصريين على زيارة المنتجعات السياحية في موسم الشتاء واجازة نصف العام الدراسي وهي فترة لا تتعدى 3 أشهر، خاصة أن بداية شهر رمضان الكريم ستكون في الأول من أبريل المقبل.

ومن ضمن المقترحات التي ذكرها رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر هي توقيع بروتوكولات تعاون بين جمعيات المستثمرين في المناطق السياحية واتحاد الغرف السياحية مع وزارات السياحة والآثار والتعليم والشباب والرياضة والطيران المدني بهدف تسيير وتنظيم رحلات للشباب والمصريين بشكل عام للمدن السياحية بأسعار مخفضة من خلال برامج وعروض ترويجية يتم الاتفاق عليها.



واقترح عبد اللطيف، أن تكون فكرة قطار الشباب الذي تنفذه وزارة الشباب مطبق في باقي الوزارات لموظفيها وفي قطاع البنوك والهيئات الحكومية المختلفة، وكذلك ضرورة توفير رحلات من خلال الطيران والاتوبيسات السياحية إلى مدن البحر الأحمر وجنوب سيناء ضمن مبادرة شتى في مصر.

وكذلك الأقصر وأسوان

وأضاف أن فكرة وجود برامج سياحية مخفضة سيكون الهدف منها أيضا تعليمي وتثقيفي ونشر الوعي السياحي والتعريف بمعالم مصر حتى ننمي روح الانتماء للوطن ويعلم كل مصري كل شبر من أرضه وتاريخه الذي هو جزء منه، وهذا يتطلب كذلك حملة من الآثار لزيارة معالم مصر الآثرية في الأقصر وأسوان بتذاكر مخفضة خاصة للشباب.