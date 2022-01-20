الغرفة التجارية بمطروح تشارك بمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة

أعلنت الغرفة التجارية لمحافظة مطروح برئاسة أنور رحيم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية مشاركتها في اللقاء الحوارى المجتمعي الذي يُجريه الدكتور محمد معيط وزير المالية مع المجتمع التجاري والصناعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، وذلك يوم الأحد القادم.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بمطروح أنه قد سبق لغرفة مطروح التجارية المشاركة بالحوار المفتوح الذى عقده الدكتور محمد معيط وزير المالية مع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربي وأعضاء مجلس الإدارة والشعب التجارية.

وأكد على أن مجتمع الأعمال يعتبر شريكًا أصيلاً في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة و تهدف هذه اللقاءات الي التعرف عن قرب وإزالة أى معوقات أمام الأنشطة الاقتصادية.

وكانت قد عقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، في ١٧ يناير ٢٠٢٢، اجتماعا، لمناقشة وبحث سبل توفير استثمارات توفر العديد من فرص العمل لأبناء مطروح والتيسيرات لتقديم التمويل للشباب لإقامة المشروعات.

جاء ذلك بحضور المستشار محمد الصباح المستشار القانونى للمحافظة ورئيس الغرفه التجارية بمطروح ورئيس جهاز المشروعات الصغيره والمتوسطة وعددا من الأجهزة المعنيه بالمحافظة.

وناقشت نائب محافظ مطروح، سبل تذليل بعض المعوقات التي تواجه إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع خطة لتعزيز التعاون بين كافة الجهات والتغلب على التحديات التي تواجه القطاع وتوفيق أوضاع المتعثرين من أصحاب المشروعات الصغيره والمتوسطة بما يضمن استمرار المشروع .

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة مطروح انه تم مناقشة القانون 152 لسنة 2020 . حيث ناقشت الغرفة بصفتها ممثلة عن جموع التجار وأصحاب المشروعات بمطروح جميع المعوقات وسبل حلها حتى يتم تحقيق أقصى استفادة من مزايا القانون وتسهيل إجراءات اقامة المشروعات المختلفة وعرض جميع ما يقابل أصحاب المشروعات من مشكلات للوصول الى حلول سريعة وجذرية لكل تلك المعوقات والمشاكل .