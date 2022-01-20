ربيعة ريحان: «بيتنا الكبير» توثيق أجد نفسي في مواجهة معه عبر الكتابة

أكدت الكاتبة والروائية المغربية ربيعة ريحان أن روايتها الأحدث (بيتنا الكبير) لا تجيب القارئ مباشرة، بل تستدرجه ليعود عبرها إلى بداية خليقة جديد.

وذكرت ريحان أن روايتها التي كتبتها حديثا (بيتنا الكبير) هو نوع من التوثيق، تجد نفسها في مواجهة معه عبر الكتابة، والتعبير عنه بتناسق، دون رفض ولا نفي ولا تبرير.

وقالت الروائية المغربية: "أن الرواية (بيتنا الكبير) تسير في سياق مختلف عن روايتها (طريق الغرام)، لكن قريبة جدا من روايتها (الخالة أم هاني)".

وأضافت أن شخصيات الرواية منجذبة إلى الواقع، ومستندة إلى أحداث تاريخية وسياسية، حصلت بالفعل، ويعرفها الكثيرون، مما يجعلها تبدو كأنها سيرة، سيرة الجد "كبور" والحفيدة "فريدة" معا ؛ مشيرة إلى ميلها في الكتابة مؤخرا إلى التماس مع بعض ما شكل ذاكرتها.

وأردفت بالقول: "همي الأول بالدرجة الأولى، تقديم ما معي للقارئ، في الحدود التي تسمح بإظهار التناقض أو الازدواج عبر الشخصيات، ونقاط التحول في اتجاهاتهم كلها، دون الحكم عليها أو إدانتها ، كلما واجهتني بأزماتها وتناقضاتها".

واعتبرت أن (بيتنا الكبير)، هو رمز نتعايش فيه جميعا، مع واقعه وقيمه الفكرية والثقافية،قد يكون واقعا مريرا ، تسير معه بالتوازي وتنسحب عليه القوة والعنف والجبروت ، لكنها تنتهي إلى أن تطرح بالمقابل ضرورة حضور قيم الحق والعدل والمساواة .

وحول الظروف التي كتبت فيها الرواية ؛ ذكرت ريحان :"كتبت رواية ( بيتنا الكبير ) تحت ضغط الجائحة ، خلال سنتين تقريبا ، خصوصا في البدايات ، حيث اختلطت المعايير ، وظللنا لأشهر نحاول استيعاب ما حصل ، رحلة طويلة من التدمير النفسي والجسدي لا تزال مستمرة".

واعتبرت أن الكتابة كانت وستبقى معادلا للتوازن ، والصباحات الطويلة التي أجلس فيها للكتابة ، ليس طقسا يوميا روتينيا فحسب ، لكنها لجوء ضمني إلى حيوات الكثير من الشخصيات الفاعلة ، أعيش تحت ظلالها تفاصيل سلام مفتقد ، أبحث لها بنفسي في ركن ذكرياتي وخيالي ، عما يجعلها مسؤولة عن ذلك الانزياح.

وقالت :"أتصور أيضا ، أنني صرت أحرص أكثر من أي وقت مضى ، على الكشف عن كل البصمات المؤثرة في حياتي ، تلك التي أثرت فيها بشكل مباشر ، والأخرى غير المباشرة ، كنقطة تحول تتطلب جوانب فنية وسردية ، فيها الكثير من الانطلاق ، مغلفة بالجدية وبالسخرية أحيانا ، مع بعض الشعر" .

وتابعت بالقول :"أحببت كثيرا أن يكتب عن ( بيتنا الكبير ) أنها رواية لا تجيب القارئ مباشرة ، بل تستدرجه ليعود عبرها إلى بداية خليقة جديد، وأيضا .. أنها دون ادعاءات بالتفوق ، ودون علو صوت" .

وفي مطلع شهر يناير الجاري صدرت عن دار العين للنشر والتوزيع، أحدث إبداعات الكاتبة المغربية ربيعة ريحان، رواية “بيتنا الكبير”، وكان قد سبق وصدر لربيعة ريحان عن دار العين أيضا، رواية بعنوان “الخالة أم هاني”، في العام 2020.

و "ربيعة ريحان"، روائية وقاصة وهى عضو مؤسس ومساهم في العديد من الجمعيات الثقافية والإبداعية بالمغرب، ورئيسة المنتدى المغربي للثقافة والفنون.

وصدر للروائية المغربية من قبل: "ظلال وخلجان" ، "مشارف التيـه" ، “شرخ الكـلام” “مطر المساء” ، "بعض من جنون" ، "أجنحة للحكي" ، و“كلام ناقص”.