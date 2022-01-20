مصرع مهندس وإصابة 9 آخرين فى انهيار سقف مبنى تحت الإنشاء بالإسماعيلية

تجري النيابة العامة بالإسماعيلية، اليوم الخميس، تحقيقات موسعة في مصرع مهندس وإصابة 9 آخرين في انهيار سقف بموقع تحت الإنشاء.

ولقى مهندس مصرعه وأصيب 9 آخرون بإصابات مختلفة، نتيجة سقوط سقف مبنى تحت الإنشاء بمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد منصور دهشان مأمور مركز شرطة القنطرة غرب يفيد بورود بلاغ بسقوط سقف مبنى تحت الإنشاء بغرب المعاهدة دائرة المركز.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان البلاغ الذى أسفر عن مصرع مهندس وإصابة 9 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى أبوخليفة، وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.